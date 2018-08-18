Мы тоже пока не включали отопление.
В квартире +20. Дом монолит, газобетон + минвата.
Надо, чтобы окна были хорошо отрегулированы и не задувало через щели.
Иначе сквозняком тепло будет уходить через вентшахту наружу. Имхо.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:31
Мы тоже пока не включали отопление.
В квартире +20. Дом монолит, газобетон + минвата.
Надо, чтобы окна были хорошо отрегулированы и не задувало через щели.
Иначе сквозняком тепло будет уходить через вентшахту наружу. Имхо.
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:23
1,5 на освещение- правильно
2,5 - на розетки - правильно
3,5 -нет такого номинала, есть 4 квадрата номинал,
стиралке вполне хватит 2,5 квадрата (потребление не более 2 - 2,5кВт, бойлер тоже в этих же пределах.
Но естественно если они не будут вместе висеть на одной линии, хотя одна линия 2,5 тоже вытянет, но будет немного почти в номинал по нагрузке 5 Квт это 22 ампера, если мощности будут суммарно скажем 4кВт (18 ампер), то вполне может жить и на одной линии.
И, учтите, автоматы на 1,5 квадрата должны быть на 16А,
на 2,5 - на 20А, 25А - это уже максимум для 2,5 квадрата.
И, под электрическую плиту лучше провести 4 квадрата отдельную линию, только посмотрите как будет подключаться плита, и сколько фаз у Вас входит в квартиру, одна (220В) или три (380В)
С линии на 4 квадрата НЕ ДЕЛАЙТЕ ответвлений на обычные розетки!
Иначе автомат который ВЫ поставите на эту линию, это 32 или 40А, НЕ ЗАЩИТИТ от перегрузки ответвления в 2,5 квадрата!!!
И, совет, ставьте сразу реле напряжения и узо
Провод ВВГнг-LS или Одескабель (только внимательно, есть уже "неправильная одесса"), или запорожский завод.
В штукатурку ничего другого не укладывайте кроме ВВГнг-LS!
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 14 лис, 2018 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:25
А как такая температура сохраняется при постоянном микропроветривании?
Я при полностью закрытых стеклопакетах больше получаса в помещении не выдерживаю.
Мне душно и дышать нечем.
Да и вредно для здоровья.
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Главное больше муравейников, больше....
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:28
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:40
Номиналы и качество автоматических выключателей могут не соответствовать проложенному кабелю.
Неверный подбор номинала выключателя ведет к перегрузке кабеля,
Это чтобы хоть те кто здесь читает уяснили принципы и величины, повторяю 1,5 квадрата - не более 16А, 2,5- не более 20А, 4 - 32, 40А.
Если в нагрузке не будет мощніх электродвигателей, то ставим с характеристикой В, если есть - с характеристикой С
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 14 лис, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:44
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:46
Да, нельзя, если Вы конечно не сделаете отдельный щиток на эту дополнительную разводку проводом меньшего сечения.
Просто обычные розетки это максимум 16А, и 4 квадрата Вы к ней просто физически не подключите. Есть спецрозетки на 32-40А, но они не используются у холодильников, и микроволновок.
Т.е. в таком случае делате 4 квадрата на электроплиту, с нее также можно запитать духовку для чего сделать спецрозетку для электродуховки, поставив розетку на 32-40А.
Принцип такой - щит - выключатель- провод - потребитель
и выключатель защищает ПРОВОД от перегрузки, короткого замыкания и пр.
т.е. если от выключателя идет провод 4 квадрата, то выключатель для его защиты будет на 32 или 40А, и если Вы к этим 4 квадратам подключите провода на 2,5, то они останутся БЕЗ защиты, т.к. пока сработает выключатель на 40А, они уже сгорят!
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 14 лис, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дякую
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:56
_Mykola_ Кабель (правда без индекса LS - что это за новшество такое?) именно такой и советовали спецы. а вот что из фурнитуры - розетки/выключатели в бюджетном сегменте посоветуете? Шнайдер самой простой линейки Асфора вот по дизайну вообще УГ, плюс он не немецкий. Опять же - в Эпицентр/Леруа ехать покупать?
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