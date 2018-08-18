RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26982699270027012702>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1183
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
37
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1183
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:31

  Бывалый написав:У меня сейчас в неотапливаемой квартире +20. Дому и ремонту больше 10 лет. Пол квартиры окна практически на север.На лоджии +9. Последние пару зим так и держим 19-20.

Мы тоже пока не включали отопление.
В квартире +20. Дом монолит, газобетон + минвата.
Надо, чтобы окна были хорошо отрегулированы и не задувало через щели.
Иначе сквозняком тепло будет уходить через вентшахту наружу. Имхо.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2548
З нами з: 05.01.14
Подякував: 252 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:23

  Долярчик написав:... а чи буде правильно:
- 1,5 квадрата пустити на світло...
- 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки...
- 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....
:?:

1,5 на освещение- правильно
2,5 - на розетки - правильно
3,5 -нет такого номинала, есть 4 квадрата номинал,
стиралке вполне хватит 2,5 квадрата (потребление не более 2 - 2,5кВт, бойлер тоже в этих же пределах.
Но естественно если они не будут вместе висеть на одной линии, хотя одна линия 2,5 тоже вытянет, но будет немного почти в номинал по нагрузке 5 Квт это 22 ампера, если мощности будут суммарно скажем 4кВт (18 ампер), то вполне может жить и на одной линии.

И, учтите, автоматы на 1,5 квадрата должны быть на 16А,
на 2,5 - на 20А, 25А - это уже максимум для 2,5 квадрата.

И, под электрическую плиту лучше провести 4 квадрата отдельную линию, только посмотрите как будет подключаться плита, и сколько фаз у Вас входит в квартиру, одна (220В) или три (380В)
С линии на 4 квадрата НЕ ДЕЛАЙТЕ ответвлений на обычные розетки!
Иначе автомат который ВЫ поставите на эту линию, это 32 или 40А, НЕ ЗАЩИТИТ от перегрузки ответвления в 2,5 квадрата!!!

И, совет, ставьте сразу реле напряжения и узо :roll:
Провод ВВГнг-LS или Одескабель (только внимательно, есть уже "неправильная одесса"), или запорожский завод.
В штукатурку ничего другого не укладывайте кроме ВВГнг-LS!
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 14 лис, 2018 10:25, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 09.02.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:25

  l66 написав:
  Бывалый написав:У меня сейчас в неотапливаемой квартире +20. Дому и ремонту больше 10 лет. Пол квартиры окна практически на север.На лоджии +9. Последние пару зим так и держим 19-20.

Мы тоже пока не включали отопление.
В квартире +20. Дом монолит, газобетон + минвата.
Надо, чтобы окна были хорошо отрегулированы и не задувало через щели.
Иначе сквозняком тепло будет уходить через вентшахту наружу. Имхо.


А как такая температура сохраняется при постоянном микропроветривании?
Я при полностью закрытых стеклопакетах больше получаса в помещении не выдерживаю.
Мне душно и дышать нечем.
Да и вредно для здоровья.
Марфа Васильевна
 
Повідомлень: 36
З нами з: 14.12.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/video_news/309679 ... t_v_strane

Главное больше муравейников, больше....
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 03.12.13
Подякував: 263 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:28

  airmax78 написав: Тем более, что это знает любой более-менее квалифицированный электрик.

Ой не факт, видел столько "специалистов" которые делают проводку многожильным кабелем в штукатурку или ведут по диагонали провода... или используют на силовые линии ВАГО...
_Mykola_
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 09.02.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:40

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Оренжевый-хит сезона

Так дома не новые. В Одессе дом сдан в 2009 , в Киеве вроде 2012

так и проводка не вечная...


Мне интересно, а что предохранители в системе не предусмотрены ?

Номиналы и качество автоматических выключателей могут не соответствовать проложенному кабелю.
Неверный подбор номинала выключателя ведет к перегрузке кабеля,
Это чтобы хоть те кто здесь читает уяснили принципы и величины, повторяю 1,5 квадрата - не более 16А, 2,5- не более 20А, 4 - 32, 40А.
Если в нагрузке не будет мощніх электродвигателей, то ставим с характеристикой В, если есть - с характеристикой С
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 14 лис, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 09.02.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:44

  _Mykola_ написав:С линии на 4 квадрата НЕ ДЕЛАЙТЕ ответвлений на обычные розетки

То есть с линии 4 квадрата нельзя сделать разводку на три розетки: для холодильника, духовки и микроволновки? Если для варочной поверхности проведена другая линия
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2548
З нами з: 05.01.14
Подякував: 252 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:46

  l66 написав:
  _Mykola_ написав:С линии на 4 квадрата НЕ ДЕЛАЙТЕ ответвлений на обычные розетки

То есть с линии 4 квадрата нельзя сделать разводку на три розетки: для холодильника, духовки и микроволновки? Если для варочной поверхности проведена другая линия?

Да, нельзя, если Вы конечно не сделаете отдельный щиток на эту дополнительную разводку проводом меньшего сечения.
Просто обычные розетки это максимум 16А, и 4 квадрата Вы к ней просто физически не подключите. Есть спецрозетки на 32-40А, но они не используются у холодильников, и микроволновок.

Т.е. в таком случае делате 4 квадрата на электроплиту, с нее также можно запитать духовку для чего сделать спецрозетку для электродуховки, поставив розетку на 32-40А.

Принцип такой - щит - выключатель- провод - потребитель
и выключатель защищает ПРОВОД от перегрузки, короткого замыкания и пр.
т.е. если от выключателя идет провод 4 квадрата, то выключатель для его защиты будет на 32 или 40А, и если Вы к этим 4 квадратам подключите провода на 2,5, то они останутся БЕЗ защиты, т.к. пока сработает выключатель на 40А, они уже сгорят!
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 14 лис, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 09.02.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:
  Долярчик написав:... а чи буде правильно:
- 1,5 квадрата пустити на світло...
- 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки...
- 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....
:?:

1,5 на освещение- правильно
2,5 - на розетки - правильно
3,5 -нет такого номинала, есть 4 квадрата номинал,
стиралке вполне хватит 2,5 квадрата (потребление не более 2 - 2,5кВт, бойлер тоже в этих же пределах.
Но естественно если они не будут вместе висеть на одной линии, хотя одна линия 2,5 тоже вытянет, но будет немного почти в номинал по нагрузке 5 Квт это 22 ампера, если мощности будут суммарно скажем 4кВт (18 ампер), то вполне может жить и на одной линии.

И, учтите, автоматы на 1,5 квадрата должны быть на 16А,
на 2,5 - на 20А, 25А - это уже максимум для 2,5 квадрата.

И, под электрическую плиту лучше провести 4 квадрата отдельную линию, только посмотрите как будет подключаться плита, и сколько фаз у Вас входит в квартиру, одна (220В) или три (380В)
С линии на 4 квадрата НЕ ДЕЛАЙТЕ ответвлений на обычные розетки!
Иначе автомат который ВЫ поставите на эту линию, это 32 или 40А, НЕ ЗАЩИТИТ от перегрузки ответвления в 2,5 квадрата!!!

И, совет, ставьте сразу реле напряжения и узо :roll:
Провод ВВГнг-LS или Одескабель (только внимательно, есть уже "неправильная одесса"), или запорожский завод.
В штукатурку ничего другого не укладывайте кроме ВВГнг-LS!
Дякую

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 209
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:56

_Mykola_ Кабель (правда без индекса LS - что это за новшество такое?) именно такой и советовали спецы. а вот что из фурнитуры - розетки/выключатели в бюджетном сегменте посоветуете? Шнайдер самой простой линейки Асфора вот по дизайну вообще УГ, плюс он не немецкий. Опять же - в Эпицентр/Леруа ехать покупать?
striped
 
Повідомлень: 985
З нами з: 10.12.08
Подякував: 771 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26982699270027012702>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1190, 1191, 1192
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11917 2108741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 11:18
zzzzzz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1351
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14153)
14.11.2018 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.