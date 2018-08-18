Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ Я не знаю всех тонкостей работы электриков, но нам от провода 4, проложенного застройщиком для плиты, сделали разводку для встроенного комлекса из микроволновки, духовки и холодильника, а для варочной поверхности провели в другом месте отдельный кабель. Получается, что может загореться?
striped написав:_Mykola_ Кабель (правда без индекса LS - что это за новшество такое?) именно такой и советовали спецы. а вот что из фурнитуры - розетки/выключатели в бюджетном сегменте посоветуете? Шнайдер самой простой линейки Асфора вот по дизайну вообще УГ, плюс он не немецкий. Опять же - в Эпицентр/Леруа ехать покупать?
"Кабели нг Ls - потребность сегодняшнего дня.
Кабели нг Ls согласно маркировки - это кабели, которые обеспечивают нераспространение горения (индекс нг) и низкое дымо/газоотделение (индекс LS, или Low Smoke). Именно такие кабели используются в последние годы для эксплуатации в кабельных сооружениях объектов повышенной опасности (электростанций, включая атомные, метрополитенов, отличающихся обилием техники офисных помещениях и т.п.).
Потребность в создании такой кабельной продукции, как кабели нг Ls, продиктована тем, что изготавливаемые традиционно из органических полимерных композиций защитные покровы кабелей относятся к горючим материалам, и, как следствие, электрические кабели и провода по количеству возгораний, размеру ущерба от пожара и числу пострадавших при пожаре людей среди электротехнических изделий занимают первое место по пожарной опасности." ВВГнг Ls это must have для квартир!
Бывалый написав:У меня сейчас в неотапливаемой квартире +20. Дому и ремонту больше 10 лет. Пол квартиры окна практически на север.На лоджии +9. Последние пару зим так и держим 19-20.
Мы тоже пока не включали отопление. В квартире +20. Дом монолит, газобетон + минвата. Надо, чтобы окна были хорошо отрегулированы и не задувало через щели. Иначе сквозняком тепло будет уходить через вентшахту наружу. Имхо.
А как такая температура сохраняется при постоянном микропроветривании? Я при полностью закрытых стеклопакетах больше получаса в помещении не выдерживаю. Мне душно и дышать нечем. Да и вредно для здоровья.
Знакомые купили квартиру. Угловую. С панорамным остеклением вместо стен в самой большой комнате и гигантскими панорамными окнами во всех остальных комнатах. Квартира не отапливается. Температура +14. За бортом -2,5. Спрашивают: это ужос-ужос и так жить нельзя или норм?
l66 написав:_Mykola_ Я не знаю всех тонкостей работы электриков, но нам от провода 4, проложенного застройщиком для плиты, сделали разводку для встроенного комлекса из микроволновки, духовки и холодильника, а для варочной поверхности провели в другом месте отдельный кабель. Получается, что может загореться?
Именно так, вполне, т.е. если повезет и будет короткое замыкание, то отключение произойдет, а если будет перегрузка ответвлений по току, то отключить это будет некому.
"Открылся офис продаж уникального жилого дома премиум-класса Linden Luxury Rеsidences, расположенного в правительственном квартале, на улице Липской. Уже сейчас , на этапе каркаса , минимальная стоимость 1 кв.м. составляет 3900 долл. Максимальная доходит до 10 000. долл" ttps://lb.ua/economics/2018/11/14/41239 ... inden.html
Годный проект? Как думаете кондиционеры на фасаде скоро появятся?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
l66 написав:_Mykola_ Я не знаю всех тонкостей работы электриков, но нам от провода 4, проложенного застройщиком для плиты, сделали разводку для встроенного комлекса из микроволновки, духовки и холодильника, а для варочной поверхности провели в другом месте отдельный кабель. Получается, что может загореться?
Ваши электрики бараны, так делать нельзя!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский