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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2699270027012702>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1183
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
37
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1183
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:59

_Mykola_
Я не знаю всех тонкостей работы электриков, но нам от провода 4, проложенного застройщиком для плиты, сделали разводку для встроенного комлекса из микроволновки, духовки и холодильника, а для варочной поверхности провели в другом месте отдельный кабель.
Получается, что может загореться?
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:00

  striped написав:_Mykola_ Кабель (правда без индекса LS - что это за новшество такое?) именно такой и советовали спецы. а вот что из фурнитуры - розетки/выключатели в бюджетном сегменте посоветуете? Шнайдер самой простой линейки Асфора вот по дизайну вообще УГ, плюс он не немецкий. Опять же - в Эпицентр/Леруа ехать покупать?

"Кабели нг Ls - потребность сегодняшнего дня.

Кабели нг Ls согласно маркировки - это кабели, которые обеспечивают нераспространение горения (индекс нг) и низкое дымо/газоотделение (индекс LS, или Low Smoke). Именно такие кабели используются в последние годы для эксплуатации в кабельных сооружениях объектов повышенной опасности (электростанций, включая атомные, метрополитенов, отличающихся обилием техники офисных помещениях и т.п.).

Потребность в создании такой кабельной продукции, как кабели нг Ls, продиктована тем, что изготавливаемые традиционно из органических полимерных композиций защитные покровы кабелей относятся к горючим материалам, и, как следствие, электрические кабели и провода по количеству возгораний, размеру ущерба от пожара и числу пострадавших при пожаре людей среди электротехнических изделий занимают первое место по пожарной опасности."
ВВГнг Ls это must have для квартир!
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:00

  Марфа Васильевна написав:
  l66 написав:
  Бывалый написав:У меня сейчас в неотапливаемой квартире +20. Дому и ремонту больше 10 лет. Пол квартиры окна практически на север.На лоджии +9. Последние пару зим так и держим 19-20.

Мы тоже пока не включали отопление.
В квартире +20. Дом монолит, газобетон + минвата.
Надо, чтобы окна были хорошо отрегулированы и не задувало через щели.
Иначе сквозняком тепло будет уходить через вентшахту наружу. Имхо.


А как такая температура сохраняется при постоянном микропроветривании?
Я при полностью закрытых стеклопакетах больше получаса в помещении не выдерживаю.
Мне душно и дышать нечем.
Да и вредно для здоровья.

Знакомые купили квартиру. Угловую. С панорамным остеклением вместо стен в самой большой комнате и гигантскими панорамными окнами во всех остальных комнатах. Квартира не отапливается. Температура +14. За бортом -2,5. Спрашивают: это ужос-ужос и так жить нельзя или норм?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:01

  l66 написав:_Mykola_
Я не знаю всех тонкостей работы электриков, но нам от провода 4, проложенного застройщиком для плиты, сделали разводку для встроенного комлекса из микроволновки, духовки и холодильника, а для варочной поверхности провели в другом месте отдельный кабель.
Получается, что может загореться?

Именно так, вполне, т.е. если повезет и будет короткое замыкание, то отключение произойдет, а если будет перегрузка ответвлений по току, то отключить это будет некому.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:что это за новшество такое?) именно такой и советовали спецы. а вот что из фурнитуры - р

Legrand (Classic, Unica)- неплохо за свои деньги, только в эпицентре нужно ловить скидки, иначе в интернет магазинах, + можно на большом количестве получить скидку от 5 до 30% - торгуйтесь ;)

И, НЕ БЕРИТЕ выключатели с отключающей способностью в 4,5кА, имеют право на жизнь ТОЛЬКО те которые с 6кА (PL6)!

И, продукция ИЕК - низкокачественная, отказывает, есть несработки, заедания.
Ренкомендую EATON, к ним пока никаких претензий.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:27

  _Mykola_ написав:
  striped написав:что это за новшество такое?) именно такой и советовали спецы. а вот что из фурнитуры - р

Legrand (Classic, Unica)- неплохо за свои деньги, только в эпицентре нужно ловить скидки, иначе в интернет магазинах, + можно на большом количестве получить скидку от 5 до 30% - торгуйтесь ;)

И, НЕ БЕРИТЕ выключатели с отключающей способностью в 4,5кА, имеют право на жизнь ТОЛЬКО те которые с 6кА (PL6)!

И, продукция ИЕК - низкокачественная, отказывает, есть несработки, заедания.
Ренкомендую EATON, к ним пока никаких претензий.

А почему УЗО, а не дифференциальные автоматы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется рушатся наши надежды на 9й вал дешевых относительно новых дизельных авто из Европы: https://news.finance.ua/ru/news/-/43848 ... elnyh-avto
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:29

"Открылся офис продаж уникального жилого дома премиум-класса Linden Luxury Rеsidences, расположенного в правительственном квартале, на улице Липской.
Уже сейчас , на этапе каркаса , минимальная стоимость 1 кв.м. составляет 3900 долл. Максимальная доходит до 10 000. долл"
ttps://lb.ua/economics/2018/11/14/41239 ... inden.html

Годный проект?
Как думаете кондиционеры на фасаде скоро появятся?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:32

  l66 написав:_Mykola_
Я не знаю всех тонкостей работы электриков, но нам от провода 4, проложенного застройщиком для плиты, сделали разводку для встроенного комлекса из микроволновки, духовки и холодильника, а для варочной поверхности провели в другом месте отдельный кабель.
Получается, что может загореться?

Ваши электрики бараны, так делать нельзя!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А почему УЗО, а не дифференциальные автоматы?

УЗО и дифы для разных целей, погуглите или сходите на строимдом 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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