RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2699270027012702

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1183
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
37
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1183
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Знакомые купили квартиру. Угловую. С панорамным остеклением вместо стен в самой большой комнате и гигантскими панорамными окнами во всех остальных комнатах. Квартира не отапливается. Температура +14. За бортом -2,5. Спрашивают: это ужос-ужос и так жить нельзя или норм?

А форточки-то открыты при этом постоянно или нет?
Вернее, есть ли при этом микропроветривание постоянное или нет? Чтобы хотябы по одной раме в каждой комнате и кухне было приоткрыто круглосуточно?
Это заинтересовало.
Марфа Васильевна
 
Повідомлень: 36
З нами з: 14.12.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю цены на ремонт и понимаю что надо брать дбк или аркаду) Кто-то есть на форуме с опытом с аркадой кроме Влада?
Kostia
 
Повідомлень: 787
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:И, НЕ БЕРИТЕ выключатели с отключающей способностью в 4,5кА, имеют право на жизнь ТОЛЬКО те которые с 6кА (PL6)!


Ерунда.
Для дома 4500 А выше крыши.
Вы себе представляете токи К.З. 4500 А в домашних условиях?
4,5 и 6 кА можно смело ставить.
И Вы тут советуете ставить категорию В... она может выбивать даже если нет мощных двигателей.
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 03.12.13
Подякував: 263 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2699270027012702
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Kostia і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1190, 1191, 1192
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11917 2108731
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 11:18
zzzzzz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1351
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14152)
14.11.2018 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.