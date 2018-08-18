А форточки-то открыты при этом постоянно или нет?
Вернее, есть ли при этом микропроветривание постоянное или нет? Чтобы хотябы по одной раме в каждой комнате и кухне было приоткрыто круглосуточно?
Это заинтересовало.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 11:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А форточки-то открыты при этом постоянно или нет?
Вернее, есть ли при этом микропроветривание постоянное или нет? Чтобы хотябы по одной раме в каждой комнате и кухне было приоткрыто круглосуточно?
Это заинтересовало.
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Читаю цены на ремонт и понимаю что надо брать дбк или аркаду) Кто-то есть на форуме с опытом с аркадой кроме Влада?
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ерунда.
Для дома 4500 А выше крыши.
Вы себе представляете токи К.З. 4500 А в домашних условиях?
4,5 и 6 кА можно смело ставить.
И Вы тут советуете ставить категорию В... она может выбивать даже если нет мощных двигателей.
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