Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Вы в каком доме смотрели ? Когда это было, какие цены на какой метраж и этаж озвучивали ?
Был в августе в доме 31 кажется, он стоит отдельно ближе к Днепру и в длинном изгибе на 4 дома тоже побывал. Цены озвучивали самые разные в зависимости от этаже и метража. От 30+ и выше... нужно смотреть раскладку, где-то все было записано, но сейчас нет под рукой. Кстати, в ОП озвучили, что планируют дальше по набережной вторую очередь.
zzzzzz написав: Вы в каком доме смотрели ? Когда это было, какие цены на какой метраж и этаж озвучивали ?
Был в августе в доме 31 кажется, он стоит отдельно ближе к Днепру и в длинном изгибе на 4 дома тоже побывал. Цены озвучивали самые разные в зависимости от этаже и метража. От 30+ и выше... нужно смотреть раскладку, где-то все было записано, но сейчас нет под рукой. Кстати, в ОП озвучили, что планируют дальше по набережной вторую очередь.
Я был в январе мне в 31 доме видовые трешки от 40к озвучивали , в то же самое время соседний дом от ЖБК ( дом 30 ) там цена летом была по 30
zzzzzz написав: Вы в каком доме смотрели ? Когда это было, какие цены на какой метраж и этаж озвучивали ?
Был в августе в доме 31 кажется, он стоит отдельно ближе к Днепру и в длинном изгибе на 4 дома тоже побывал. Цены озвучивали самые разные в зависимости от этаже и метража. От 30+ и выше... нужно смотреть раскладку, где-то все было записано, но сейчас нет под рукой. Кстати, в ОП озвучили, что планируют дальше по набережной вторую очередь.
Я был в январе мне в 31 доме видовые трешки от 40к озвучивали , в то же самое время соседний дом от ЖБК ( дом 30 ) там цена летом была по 30
Видовые примерно сороковник и заряжали, но на трешки уже тогда были скидки. Получается, Ковальская в августе предлагала уже дешевле, чем в январе)))