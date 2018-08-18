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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2702270327042705>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1183
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
37
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1183
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:22

  Yuri_T написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:с окнами системы ...

Это что??

это реклама.
запрещенная на форуме, кстати.


реклама чего? в таком случае про кабель ВВГ и про розетки тоже реклама
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:23

  zzzzzz написав:
Вы в каком доме смотрели ? Когда это было, какие цены на какой метраж и этаж озвучивали ?

Был в августе в доме 31 кажется, он стоит отдельно ближе к Днепру и в длинном изгибе на 4 дома тоже побывал. Цены озвучивали самые разные в зависимости от этаже и метража. От 30+ и выше... нужно смотреть раскладку, где-то все было записано, но сейчас нет под рукой.
Кстати, в ОП озвучили, что планируют дальше по набережной вторую очередь.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:24

Жека79
Тут ликбез больше, если хоть кто-то сделает качественную электрику и базовые принципы поймет, будет лучше всем. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:26

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
Вы в каком доме смотрели ? Когда это было, какие цены на какой метраж и этаж озвучивали ?

Был в августе в доме 31 кажется, он стоит отдельно ближе к Днепру и в длинном изгибе на 4 дома тоже побывал. Цены озвучивали самые разные в зависимости от этаже и метража. От 30+ и выше... нужно смотреть раскладку, где-то все было записано, но сейчас нет под рукой.
Кстати, в ОП озвучили, что планируют дальше по набережной вторую очередь.


Я был в январе мне в 31 доме видовые трешки от 40к озвучивали , в то же самое время соседний дом от ЖБК ( дом 30 ) там цена летом была по 30
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:35

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
Вы в каком доме смотрели ? Когда это было, какие цены на какой метраж и этаж озвучивали ?

Был в августе в доме 31 кажется, он стоит отдельно ближе к Днепру и в длинном изгибе на 4 дома тоже побывал. Цены озвучивали самые разные в зависимости от этаже и метража. От 30+ и выше... нужно смотреть раскладку, где-то все было записано, но сейчас нет под рукой.
Кстати, в ОП озвучили, что планируют дальше по набережной вторую очередь.


Я был в январе мне в 31 доме видовые трешки от 40к озвучивали , в то же самое время соседний дом от ЖБК ( дом 30 ) там цена летом была по 30

Видовые примерно сороковник и заряжали, но на трешки уже тогда были скидки.
Получается, Ковальская в августе предлагала уже дешевле, чем в январе)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:36

  _Mykola_ написав:Жека79
Тут ликбез больше, если хоть кто-то сделает качественную электрику и базовые принципы поймет, будет лучше всем. :lol:


я ж не против, самому интересно, вот и про окна интересно, потому и спросил
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:36

  Жека79 написав:
  airmax78 написав: с окнами системы Dr Mengele.


Это что?? вы уже 3 или 4 раза об этом пишете. что за система?


Вы не знаете систему доктора Менгеле ?

Доктор Йо́зеф Ме́нгеле (нім. Josef Mengele; 16 березня 1911, Гюнцбург, Баварія — 7 лютого 1979, Бертіога, штат Сан-Паулу, Бразилія) — німецький лікар, який проводив експерименти над в'язнями
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:36

  _Mykola_ написав:Жека79
Тут ликбез больше, если хоть кто-то сделает качественную электрику и базовые принципы поймет, будет лучше всем. :lol:

Уже. Форумчани займаються реалізацією.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:38

  antey1969 написав:
  Kostia написав:
  antey1969 написав:Ковальская шлет СМС-ки. Скидки на Русановскую Гавань 10%

Вы цены там видели?)

Если бы я в ОП не побывал, наверно бы мне СМС-ки не слали)


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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:39

  Первый написав:
  _Mykola_ написав:Жека79
Тут ликбез больше, если хоть кто-то сделает качественную электрику и базовые принципы поймет, будет лучше всем. :lol:

Уже. Форумчани займаються реалізацією.
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Вы нарушили интеллектуальные права Флая, выставив секретную схему на всеобщее обозрение.
antey1969
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