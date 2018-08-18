RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2702270327042705

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1183
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
37
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1183
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:46

  Yuri_T написав:
  _Mykola_ написав:ЗЫ. Наверное хватит ликбеза. ;) :roll:

почему?
это интереснее, чем нытьё переселенца и первого.

Вы еще напишите: "беженца".
airmax78
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 25.10.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:47

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
Я был в январе мне в 31 доме видовые трешки от 40к озвучивали , в то же самое время соседний дом от ЖБК ( дом 30 ) там цена летом была по 30

Видовые примерно сороковник и заряжали, но на трешки уже тогда были скидки.
Получается, Ковальская в августе предлагала уже дешевле, чем в январе)))


Я про верхние этаж могу только сказать , выше 15.
Зимой курс был 28, летом когда я смотрел курс был 26.


Солнечная ривьера озвучила что с 30.11. поднимает цены , на дома которые должны были быть сданы во 2кв 2017 ггггг)))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28891
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2837 раз.
Подякували: 4664 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в кт потоп

https://www.facebook.com/18069682565974 ... 378314252/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:48

  Жека79 написав:
  Yuri_T написав:
  Жека79 написав:Это что??

это реклама.
запрещенная на форуме, кстати.


реклама чего? в таком случае про кабель ВВГ и про розетки тоже реклама

Это с легкой руки UA все панорамные окна получили кодовое название Dr Mengele за бесчеловечные опыты, которые застройщики ставят над несчастными жильцами с помощью этих окон.
airmax78
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 25.10.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:51

  kingkongovets написав:в кт потоп

https://www.facebook.com/18069682565974 ... 378314252/


Там отопление свое или централизованное ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28891
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2837 раз.
Подякували: 4664 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:51

  Первый написав:
  _Mykola_ написав:Жека79
Тут ликбез больше, если хоть кто-то сделает качественную электрику и базовые принципы поймет, будет лучше всем. :lol:

Уже. Форумчани займаються реалізацією.
Зображення

На фото не могу разобрать: где фурнитура Легранд Классик, а где Легранд Уника? Розетка, похоже, Классик.
airmax78
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 25.10.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:04

  antey1969 написав:
  Первый написав:
  _Mykola_ написав:Жека79
Тут ликбез больше, если хоть кто-то сделает качественную электрику и базовые принципы поймет, будет лучше всем. :lol:

Уже. Форумчани займаються реалізацією.
Зображення

Вы нарушили интеллектуальные права Флая, выставив секретную схему на всеобщее обозрение.

П'ять сторінок обговорення кабелів, розеток і узо, щоб форумчани самоствйно і якісно зробили електрику. Проте без схеми воно не наочно. Схема від форумчанина людина муха. Просто, наочно зрозуміло. Ввг нг лс куди, куди легранд і різниця між узо та дифавтоматом.

Навіть захисна фігура вудувовка.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13537
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:стоимость АС и А +/- одинакова.


Стоимость дороже примерно на 70%/
А где в квартире может быть постоянка?
Ну кроме DC 24 В умного дома, так там своя отдельная шина
Простоя я далёк от нынешних тЫнденций благоустройства квартир....
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 03.12.13
Подякував: 263 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Вы нарушили интеллектуальные права Флая


Не от хорошей жизни, не клюйте Флая
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 03.12.13
Подякував: 263 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2702270327042705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1191, 1192, 1193
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11923 2108962
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 13:10
zzzzzz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14182)
14.11.2018 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.