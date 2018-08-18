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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:46
Yuri_T написав:
почему?
это интереснее, чем нытьё переселенца и первого.
Вы еще напишите: "беженца".
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:47
antey1969 написав: zzzzzz написав:
Я был в январе мне в 31 доме видовые трешки от 40к озвучивали , в то же самое время соседний дом от ЖБК ( дом 30 ) там цена летом была по 30
Видовые примерно сороковник и заряжали, но на трешки уже тогда были скидки.
Получается, Ковальская в августе предлагала уже дешевле, чем в январе)))
Я про верхние этаж могу только сказать , выше 15.
Зимой курс был 28, летом когда я смотрел курс был 26.
Солнечная ривьера озвучила что с 30.11. поднимает цены , на дома которые должны были быть сданы во 2кв 2017 ггггг)))
Живите своим умом!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:48
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:48
Жека79 написав: Yuri_T написав: Жека79 написав:
Это что??
это реклама.
запрещенная на форуме, кстати.
реклама чего? в таком случае про кабель ВВГ и про розетки тоже реклама
Это с легкой руки UA все панорамные окна получили кодовое название Dr Mengele за бесчеловечные опыты, которые застройщики ставят над несчастными жильцами с помощью этих окон.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:51
Там отопление свое или централизованное ?
Живите своим умом!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:51
На фото не могу разобрать: где фурнитура Легранд Классик, а где Легранд Уника? Розетка, похоже, Классик.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:04
antey1969 написав:
Вы нарушили интеллектуальные права Флая, выставив секретную схему на всеобщее обозрение.
П'ять сторінок обговорення кабелів, розеток і узо, щоб форумчани самоствйно і якісно зробили електрику. Проте без схеми воно не наочно. Схема від форумчанина людина муха. Просто, наочно зрозуміло. Ввг нг лс куди, куди легранд і різниця між узо та дифавтоматом.
Навіть захисна фігура вудувовка.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:09
_Mykola_ написав:
стоимость АС и А +/- одинакова.
Стоимость дороже примерно на 70%/
А где в квартире может быть постоянка?
Ну кроме DC 24 В умного дома, так там своя отдельная шина
Простоя я далёк от нынешних тЫнденций благоустройства квартир....
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:11
antey1969 написав:
Вы нарушили интеллектуальные права Флая
Не от хорошей жизни, не клюйте Флая
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