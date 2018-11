Додано: Сер 14 лис, 2018 13:48

J_P написав: Оранжевый-хит сезона написав: всё просто включили тёплые полы и кондеи и погорела проводка всё просто включили тёплые полы и кондеи и погорела проводка

От этого пожара не будет. У всех стоят однофазные счетчики. Мах ток - до 60 ампер. Плюс пускатели на 50 ампер - максимально (и должно проверяться службами дома (там ведь ОСББ наверняка).

Дело наверняка в другом - в нарушении тех-условий подключения самими жильцами. (Никакой нормальный электрик не поставит там пускатель более 50А) От этого пожара не будет. У всех стоят однофазные счетчики. Мах ток - до 60 ампер. Плюс пускатели на 50 ампер - максимально (и должно проверяться службами дома (там ведь ОСББ наверняка).Дело наверняка в другом - в нарушении тех-условий подключения самими жильцами. (Никакой нормальный электрик не поставит там пускатель более 50А)



https://www.facebook.com/KyivOperativ/p ... 6938338396

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.