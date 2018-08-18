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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2704270527062707>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:26

  l66 написав:Зависит ли расход Гигакал на отопление от регулировки подачи и обратки на теплосчетчике? Кто-то в курсе?

Так! Гаряча вода після проходження опалювальної системи частково повертається в труби опалення і розбавляє вхідну гарячу воду.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:32

  Чукча2 написав:
  _Mykola_ написав:стоимость АС и А +/- одинакова.


Стоимость дороже примерно на 70%/
А где в квартире может быть постоянка?
Ну кроме DC 24 В умного дома, так там своя отдельная шина
Простоя я далёк от нынешних тЫнденций благоустройства квартир....

Hager CD225J - 734 грн. - А
Hager CD226J - 692 грн - АС

Eaton/Moeller PF6 2P 25А, 30мА, тип АС - 874грн
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 14 лис, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Hager CD225J - 734 грн.
Hager CD226J - 692 грн


Ну у Siemens эта разница примерно 70%, ну тогда действительно
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:38

  Оранжевый-хит сезона написав:всё просто включили тёплые полы и кондеи и погорела проводка

От этого пожара не будет. У всех стоят однофазные счетчики. Мах ток - до 60 ампер. Плюс пускатели на 50 ампер - максимально (и должно проверяться службами дома (там ведь ОСББ наверняка).
Дело наверняка в другом - в нарушении тех-условий подключения самими жильцами. (Никакой нормальный электрик не поставит там пускатель более 50А)
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:40

  Frant написав:
  l66 написав:Зависит ли расход Гигакал на отопление от регулировки подачи и обратки на теплосчетчике? Кто-то в курсе?

Так! Гаряча вода після проходження опалювальної системи частково повертається в труби опалення і розбавляє вхідну гарячу воду.

Вопрос был в другом.
Слышала, что теплосчетчик считает по формуле, где учитывается разница температур,количество прошедшей по трубам воды и еще что-то.
Типа, если неправильно отрегулированы подача и обратка, то могут быть большие счета на отопление.
Вот и хотела узнать, как правильно настроить подачу и обратку.
Кран регулировки на самой батарее учитывать не будем.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:48

  J_P написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:всё просто включили тёплые полы и кондеи и погорела проводка

От этого пожара не будет. У всех стоят однофазные счетчики. Мах ток - до 60 ампер. Плюс пускатели на 50 ампер - максимально (и должно проверяться службами дома (там ведь ОСББ наверняка).
Дело наверняка в другом - в нарушении тех-условий подключения самими жильцами. (Никакой нормальный электрик не поставит там пускатель более 50А)


https://www.facebook.com/KyivOperativ/p ... 6938338396
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:58


Спасибо, но у меня нет эккаунта в facebook )))
П.С. Загрузилось... Увидел фото. Точно, "умельцы" что-то модернизировали )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:02

  J_P написав:

Спасибо, но у меня нет эккаунта в facebook )))
П.С. Загрузилось... Увидел фото. Точно, "умельцы" что-то модернизировали )))

Я так понял из комментариев что место загорания было в лифтовой шахте. КАК ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:05

  l66 написав:
  Frant написав:
  l66 написав:Зависит ли расход Гигакал на отопление от регулировки подачи и обратки на теплосчетчике? Кто-то в курсе?

Так! Гаряча вода після проходження опалювальної системи частково повертається в труби опалення і розбавляє вхідну гарячу воду.

Вопрос был в другом.
Слышала, что теплосчетчик считает по формуле, где учитывается разница температур,количество прошедшей по трубам воды и еще что-то.
Типа, если неправильно отрегулированы подача и обратка, то могут быть большие счета на отопление.
Вот и хотела узнать, как правильно настроить подачу и обратку.
Кран регулировки на самой батарее учитывать не будем.

Счетчик считает разницу: температура на входе - температура на выходе и объем проходящего теплоносителя.
_Mykola_
 
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Чому новобудови виростають навіть там, де скасовані дозволи на будівництво або їх ніколи не було? Що робити власникам осель, якщо стіни їм віддали, а до комунікацій не під’єднали?
www.youtube.com/watch?v=qGw_7EJu43o
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