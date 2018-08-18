Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:всё просто включили тёплые полы и кондеи и погорела проводка
От этого пожара не будет. У всех стоят однофазные счетчики. Мах ток - до 60 ампер. Плюс пускатели на 50 ампер - максимально (и должно проверяться службами дома (там ведь ОСББ наверняка). Дело наверняка в другом - в нарушении тех-условий подключения самими жильцами. (Никакой нормальный электрик не поставит там пускатель более 50А)
l66 написав:Зависит ли расход Гигакал на отопление от регулировки подачи и обратки на теплосчетчике? Кто-то в курсе?
Так! Гаряча вода після проходження опалювальної системи частково повертається в труби опалення і розбавляє вхідну гарячу воду.
Вопрос был в другом. Слышала, что теплосчетчик считает по формуле, где учитывается разница температур,количество прошедшей по трубам воды и еще что-то. Типа, если неправильно отрегулированы подача и обратка, то могут быть большие счета на отопление. Вот и хотела узнать, как правильно настроить подачу и обратку. Кран регулировки на самой батарее учитывать не будем.
Оранжевый-хит сезона написав:всё просто включили тёплые полы и кондеи и погорела проводка
От этого пожара не будет. У всех стоят однофазные счетчики. Мах ток - до 60 ампер. Плюс пускатели на 50 ампер - максимально (и должно проверяться службами дома (там ведь ОСББ наверняка). Дело наверняка в другом - в нарушении тех-условий подключения самими жильцами. (Никакой нормальный электрик не поставит там пускатель более 50А)
l66 написав:Зависит ли расход Гигакал на отопление от регулировки подачи и обратки на теплосчетчике? Кто-то в курсе?
Так! Гаряча вода після проходження опалювальної системи частково повертається в труби опалення і розбавляє вхідну гарячу воду.
Вопрос был в другом. Слышала, что теплосчетчик считает по формуле, где учитывается разница температур,количество прошедшей по трубам воды и еще что-то. Типа, если неправильно отрегулированы подача и обратка, то могут быть большие счета на отопление. Вот и хотела узнать, как правильно настроить подачу и обратку. Кран регулировки на самой батарее учитывать не будем.
Счетчик считает разницу: температура на входе - температура на выходе и объем проходящего теплоносителя.
Чому новобудови виростають навіть там, де скасовані дозволи на будівництво або їх ніколи не було? Що робити власникам осель, якщо стіни їм віддали, а до комунікацій не під’єднали? www.youtube.com/watch?v=qGw_7EJu43o