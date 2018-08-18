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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2704270527062707

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:16

Комфорт Таун поплив. Незважаючи на статус новобуду)))

https://uainfo.org/blognews/1542196626- ... tilis.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:22

  Frant написав:Комфорт Таун поплив. Незважаючи на статус новобуду)))

https://uainfo.org/blognews/1542196626- ... tilis.html


Это его алкаши с соседних хрущоб затопили. Надо было забор из профнастила ставить.
Из другого форума украду -
"Колега живе у новобудові на Теремках. Будинку декілька років. Борги за комунальні послуги більше 2 млн по будинку. Організоване ОСББ - не можуть зібрати підписи по новим тарифам на опалення, так що опалення не підключене."
Мы тут когда-то обсуждали, как влияют долги по коммуналке на цену квартир. Вот в таком доме, с жадными и тупыми "врозеточниками", квартира точно должна стоить как и в рядом стоящем доме, но без долгов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Комфорт Таун поплив.


Красивые фото....вода с фасадом гармонирует.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.tripadvisor.ie/LocationPhotoDirectLink-g2654770-d1155139-i123494562-San_Blas_Islands-Guna_Yala_Region.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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