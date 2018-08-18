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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:16
Комфорт Таун поплив. Незважаючи на статус новобуду)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:22
Это его алкаши с соседних хрущоб затопили. Надо было забор из профнастила ставить.
Из другого форума украду -
"Колега живе у новобудові на Теремках. Будинку декілька років. Борги за комунальні послуги більше 2 млн по будинку. Організоване ОСББ - не можуть зібрати підписи по новим тарифам на опалення, так що опалення не підключене."
Мы тут когда-то обсуждали, как влияют долги по коммуналке на цену квартир. Вот в таком доме, с жадными и тупыми "врозеточниками", квартира точно должна стоить как и в рядом стоящем доме, но без долгов
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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