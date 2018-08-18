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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2705270627072708>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:16

Комфорт Таун поплив. Незважаючи на статус новобуду)))

https://uainfo.org/blognews/1542196626- ... tilis.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:22

  Frant написав:Комфорт Таун поплив. Незважаючи на статус новобуду)))

https://uainfo.org/blognews/1542196626- ... tilis.html


Это его алкаши с соседних хрущоб затопили. Надо было забор из профнастила ставить.
Из другого форума украду -
"Колега живе у новобудові на Теремках. Будинку декілька років. Борги за комунальні послуги більше 2 млн по будинку. Організоване ОСББ - не можуть зібрати підписи по новим тарифам на опалення, так що опалення не підключене."
Мы тут когда-то обсуждали, как влияют долги по коммуналке на цену квартир. Вот в таком доме, с жадными и тупыми "врозеточниками", квартира точно должна стоить как и в рядом стоящем доме, но без долгов :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Комфорт Таун поплив.


Красивые фото....вода с фасадом гармонирует.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.tripadvisor.ie/LocationPhotoDirectLink-g2654770-d1155139-i123494562-San_Blas_Islands-Guna_Yala_Region.html
цікава концепція санвузла
Востаннє редагувалось flyman в Сер 14 лис, 2018 14:55, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:53

Ааааа...мы не ищем простых путей....
https://censor.net.ua/news/3096876/s_se ... vvodokanal

С сегодняшнего дня в Киеве подняли тарифы на холодную воду и водоотведение, - "Киевводоканал"
Тарифы выросли на 17-20%.
В Киеве платежки за холодное водоснабжение и водоотведение в октябре сформированы с учетом повышенных тарифов. Об этом говорится в сообщении АО "АК "Киевводоканал", передает Цензор.НЕТ.

В компании отмечают, что с 14 октября в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, №1169 для "Киевводоканала" установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и отводу холодной и горячей воды.

Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.

"Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа", объяснила в "Киевводоканале".

Отмечается, что в период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн/1 куб. м, централизованное водоотведение - 7,936 грн/1 куб. м.

В период с 14 по 31 октября: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596/1 куб. м (то есть рост на 17,2%) и централизованное водоотведение - 9,504/1 куб. м (рост на 20,3%).

"Чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18, и тарифа, который начался с 14.10.18. Следовательно, цена составит: централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн/1 куб. м; централизованное снабжение холодной водой в октябре - 9,543 грн/1 куб. м; централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн/1 куб. м", - пояснили в водоканале.

Также отмечается, что перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах размещена в сообщении на оплату услуг.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:00


Не продумано. Крышку унитаза надо доработать таким образом, чтобы она заходила под гигиенический кран. Тогда будет полный порядок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:15

  J_P написав:

Спасибо, но у меня нет эккаунта в facebook )))
П.С. Загрузилось... Увидел фото. Точно, "умельцы" что-то модернизировали )))

когда отгорает земля, начинает использоваться слаботочка в качестве нуля или как то так.. я не электрик но случаев таких тьма, суды постоянные между облэнерго и провайдерами...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:22

а представьте на секунду, как в такую погоду будущие жители оранжа будут выбираться в цивилизацию по лысогорскому спуску)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Я показывал платежку. 1600 или около того грн. по курсу за Гкал. Сижу в футболке и легких домашних штанах.
А как нужно? Раскочегарить все радиаторы и открыть форточку?


Ну дык 28 м2 - оно прекрасно отапливается теплом от блока питания лептопа и конденсатором холодильника
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:37

  _Mykola_ написав:- 1,5 квадрата пустити на світло...


Вас спонсирует производитель кабеля? ). В Европе не то, что лампы накаливания, но и электролюминесцентные запрещают.
Mazay256
 
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