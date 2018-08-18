Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Это его алкаши с соседних хрущоб затопили. Надо было забор из профнастила ставить. Из другого форума украду - "Колега живе у новобудові на Теремках. Будинку декілька років. Борги за комунальні послуги більше 2 млн по будинку. Організоване ОСББ - не можуть зібрати підписи по новим тарифам на опалення, так що опалення не підключене." Мы тут когда-то обсуждали, как влияют долги по коммуналке на цену квартир. Вот в таком доме, с жадными и тупыми "врозеточниками", квартира точно должна стоить как и в рядом стоящем доме, но без долгов
Востаннє редагувалось flyman в Сер 14 лис, 2018 14:55, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
С сегодняшнего дня в Киеве подняли тарифы на холодную воду и водоотведение, - "Киевводоканал" Тарифы выросли на 17-20%. В Киеве платежки за холодное водоснабжение и водоотведение в октябре сформированы с учетом повышенных тарифов. Об этом говорится в сообщении АО "АК "Киевводоканал", передает Цензор.НЕТ.
В компании отмечают, что с 14 октября в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, №1169 для "Киевводоканала" установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и отводу холодной и горячей воды.
Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.
"Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа", объяснила в "Киевводоканале".
Отмечается, что в период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн/1 куб. м, централизованное водоотведение - 7,936 грн/1 куб. м.
В период с 14 по 31 октября: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596/1 куб. м (то есть рост на 17,2%) и централизованное водоотведение - 9,504/1 куб. м (рост на 20,3%).
"Чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18, и тарифа, который начался с 14.10.18. Следовательно, цена составит: централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн/1 куб. м; централизованное снабжение холодной водой в октябре - 9,543 грн/1 куб. м; централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн/1 куб. м", - пояснили в водоканале.
Также отмечается, что перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах размещена в сообщении на оплату услуг.