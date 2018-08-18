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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2705270627072708

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:50

  Mazay256 написав:
  _Mykola_ написав:- 1,5 квадрата пустити на світло...


Вас спонсирует производитель кабеля? ). В Европе не то, что лампы накаливания, о и электролюминесцентные запрещают.

Лед лента 14.4 вт/метр. Кімната 3*5 * 2* 14.4 вт = 432 вт/ч. :shock:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:53

  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?

В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.

Т.е. если в квартире 0 градусов, то с теплоизоляцией дома что-то не то?

Я, конечно, не эксперт. Но у себя пока отопление почти не включаю. Только 1 радиатор возле кровати на ночь иногда. За бортом днем до +15, ночью +2. Но это обычный пенопластовый неохрущ. В вентфасадах все должно быть еще круче.[/quote]

Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:57

  Хомякоид написав: Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно :D

Это первое, что я предложил знакомым: сделать стены с соседями минимально тонкими.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:00

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно :D

Это первое, что я предложил знакомым: сделать стены с соседями минимально тонкими.

Можно еще к ним в душ ходить , опять же экономия :mrgreen:
Хотя зачем,сколько там той зимы :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:01

  Чукча2 написав:
  Frant написав:Комфорт Таун поплив.


Красивые фото....вода с фасадом гармонирует.

Венеция )
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно :D


Украинские получатели субсидий из совкошлака смотрят на вас, как на говно
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Mazay256
Читайте ДБН, там много интересного! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:14

  Хомякоид написав:
Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно :D

:mrgreen:

Ага. Це хіба що в корівнику, де корови на....ли і підігріли приміщення.
А в житлі переміг двуставочний тариф, який складається з абонплати, яка нараховується за підключені потужності без відносно до споживання і безпосередньо вартості енергоносія.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:17

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:Ковальская шлет СМС-ки. Скидки на Русановскую Гавань 10%

До выборов продажи будут мизерные , я так думаю, но могу и ошибаться.
Конечно есть вариант что доллар загонят кратковременно на 30 и тогда гривневые цены ( если их не увеличат) будут смотреться для кого-то интересно.

Мне вчера Интеграл на парковые озера тоже присылал СМС -10%


Пошли предновогодние скидки. Думаю все застройщики будут скоро минимум 10% предлагать.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:18

  Первый написав:
  Mazay256 написав:
  _Mykola_ написав:- 1,5 квадрата пустити на світло...


Вас спонсирует производитель кабеля? ). В Европе не то, что лампы накаливания, о и электролюминесцентные запрещают.

Лед лента 14.4 вт/метр. Кімната 3*5 * 2* 14.4 вт = 432 вт/ч. :shock:


Зачем в комнате такая лента? :shock:, да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.
Mazay256
 
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