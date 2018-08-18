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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:50
Mazay256 написав: _Mykola_ написав:
- 1,5 квадрата пустити на світло...
Вас спонсирует производитель кабеля? ). В Европе не то, что лампы накаливания, о и электролюминесцентные запрещают.
Лед лента 14.4 вт/метр. Кімната 3*5 * 2* 14.4 вт = 432 вт/ч.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:53
Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?
В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.
Т.е. если в квартире 0 градусов, то с теплоизоляцией дома что-то не то?
Я, конечно, не эксперт. Но у себя пока отопление почти не включаю. Только 1 радиатор возле кровати на ночь иногда. За бортом днем до +15, ночью +2. Но это обычный пенопластовый неохрущ. В вентфасадах все должно быть еще круче.[/quote]
Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:57
Хомякоид написав:
Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно
Это первое, что я предложил знакомым: сделать стены с соседями минимально тонкими.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:00
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно
Это первое, что я предложил знакомым: сделать стены с соседями минимально тонкими.
Можно еще к ним в душ ходить , опять же экономия
Хотя зачем,сколько там той зимы
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:01
Чукча2 написав: Frant написав:
Комфорт Таун поплив.
Красивые фото....вода с фасадом гармонирует.
Венеция )
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:08
Хомякоид написав:
Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно
Украинские получатели субсидий из совкошлака смотрят на вас, как на говно
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:09
Mazay256
Читайте ДБН, там много интересного!
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_Mykola_
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:14
Хомякоид написав:
Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно
Ага. Це хіба що в корівнику, де корови на....ли і підігріли приміщення.
А в житлі переміг двуставочний тариф, який складається з абонплати, яка нараховується за підключені потужності без відносно до споживання і безпосередньо вартості енергоносія.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:17
zzzzzz написав: antey1969 написав:
Ковальская шлет СМС-ки. Скидки на Русановскую Гавань 10%
До выборов продажи будут мизерные , я так думаю, но могу и ошибаться.
Конечно есть вариант что доллар загонят кратковременно на 30 и тогда гривневые цены ( если их не увеличат) будут смотреться для кого-то интересно.
Мне вчера Интеграл на парковые озера тоже присылал СМС -10%
Пошли предновогодние скидки. Думаю все застройщики будут скоро минимум 10% предлагать.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:18
Первый написав: Mazay256 написав: _Mykola_ написав:
- 1,5 квадрата пустити на світло...
Вас спонсирует производитель кабеля? ). В Европе не то, что лампы накаливания, о и электролюминесцентные запрещают.
Лед лента 14.4 вт/метр. Кімната 3*5 * 2* 14.4 вт = 432 вт/ч.
Зачем в комнате такая лента?
, да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.
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