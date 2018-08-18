Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Mazay256 написав: Зачем в комнате такая лента? , да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.
Первая фотка илюстрирущая зачем
Можна і одну лампочку включати 2 вати, і жити при ній, а якщо дизайн від флая то і без...
Фломастери на смак для всіх різні.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 14 лис, 2018 16:28, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Mazay256 Читайте ДБН, там много интересного!
Какого года издания?
Собственно, пусть будет полтора квадрата, по-крайней мере, механическая прочность обеспечивается . На этом фоне выглядит смешным знаете что - комплектация современных вполне себе брендовых электроустройств. Берём, например, индукционную варочную поверхность, сделанную в европе, electrolux, bosch и т.п. брендов. К клеммной колодке идёт 4 мм², рекомендованные нашими электриками, а дальше сопли, которых вполне достаточно по нормам европейцев
Mazay256 написав: Зачем в комнате такая лента? , да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.
Первая фотка илюстрирущая зачем
Можна і одну лампочку включати 2 вати, і жити при ній, а якщо дизайн від флая то і без...
Фломастери на смак для всіх різні.
Симпатично. Но с такими конструкциями потолки должны быть 3м и площади комнат приличные, правда? Как много у нас на рынке жилья с такими потолками? Думаю, это не правило, а исключение. А на массовые 2.7м в здравом рассудке лепить навесной потолок никто не будет.
_Mykola_ написав:Mazay256 Читайте ДБН, там много интересного!
Какого года издания?
Собственно, пусть будет полтора квадрата, по-крайней мере, механическая прочность обеспечивается . На этом фоне выглядит смешным знаете что - комплектация современных вполне себе брендовых электроустройств. Берём, например, индукционную варочную поверхность, сделанную в европе, electrolux, bosch и т.п. брендов. К клеммной колодке идёт 4 мм², рекомендованные нашими электриками, а дальше сопли, которых вполне достаточно по нормам европейцев
Не поверите - действущими сейчас. Ню-ню, моя плита вполне себе нормально берет 7,4 кВт*ч и она одного из вышеперечисленных брендов, без скважности, с двумя платами, все по чесному...