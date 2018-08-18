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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2707270827092710>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:26

  Чукча2 написав:
  Frant написав:Комфорт Таун поплив.


Красивые фото....вода с фасадом гармонирует.

Большому кораблю семь футов под.... фундаментом!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:26

  Mazay256 написав:
Зачем в комнате такая лента? :shock:, да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.


Первая фотка илюстрирущая зачем


Зображення


Можна і одну лампочку включати 2 вати, і жити при ній, а якщо дизайн від флая то і без...

Фломастери на смак для всіх різні.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 14 лис, 2018 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:27

  _Mykola_ написав:Mazay256
Читайте ДБН, там много интересного! :lol:

Какого года издания? :roll:

Собственно, пусть будет полтора квадрата, по-крайней мере, механическая прочность обеспечивается :). На этом фоне выглядит смешным знаете что - комплектация современных вполне себе брендовых электроустройств. Берём, например, индукционную варочную поверхность, сделанную в европе, electrolux, bosch и т.п. брендов. К клеммной колодке идёт 4 мм², рекомендованные нашими электриками, а дальше сопли, которых вполне достаточно по нормам европейцев :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:32

  Первый написав:
  Mazay256 написав:
Зачем в комнате такая лента? :shock:, да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.


Первая фотка илюстрирущая зачем


Зображення


Можна і одну лампочку включати 2 вати, і жити при ній, а якщо дизайн від флая то і без...

Фломастери на смак для всіх різні.


Симпатично. Но с такими конструкциями потолки должны быть 3м и площади комнат приличные, правда? Как много у нас на рынке жилья с такими потолками? Думаю, это не правило, а исключение. А на массовые 2.7м в здравом рассудке лепить навесной потолок никто не будет.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:34

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно :D

Это первое, что я предложил знакомым: сделать стены с соседями минимально тонкими.

Ага, а еще пробить внутри внешней стены продольное отверстие, завершающееся аккурат за соседскими радиаторами отопления, установить на входе приточный вентилятор и забыть о зимних счетах вообще.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:50

  Mazay256 написав:
  _Mykola_ написав:Mazay256
Читайте ДБН, там много интересного! :lol:

Какого года издания? :roll:

Собственно, пусть будет полтора квадрата, по-крайней мере, механическая прочность обеспечивается :). На этом фоне выглядит смешным знаете что - комплектация современных вполне себе брендовых электроустройств. Берём, например, индукционную варочную поверхность, сделанную в европе, electrolux, bosch и т.п. брендов. К клеммной колодке идёт 4 мм², рекомендованные нашими электриками, а дальше сопли, которых вполне достаточно по нормам европейцев :mrgreen:

Не поверите - действущими сейчас.
Ню-ню, моя плита вполне себе нормально берет 7,4 кВт*ч и она одного из вышеперечисленных брендов, без скважности, с двумя платами, все по чесному... :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:04

Зображення
Закат . Невидовая квартира на малой родине.
В смысле -этаж ниже 10-го. Но смотрится неплохо
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:11

  Serg-ik написав:Зображення
Закат . Невидовая квартира на малой родине.
В смысле -этаж ниже 10-го. Но смотрится неплохо

И нах тот Киев? :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:13

  moldashavanin написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Я за зиму отопление вообще не включаю. Греюсь за счет соседей.
Здесь зимой тепло по укр. меркам.
Зато по итогам года мне 200 евро возвращают.
Мелочь а приятно :D

Это первое, что я предложил знакомым: сделать стены с соседями минимально тонкими.


нужно , около стенки , поставить бутылки с холодной водой . Так Будете воровать тепло в соседей

Не подходит,кто-то из домочадцев подрежет бутылки,можете предложить более реалистичный и адекватный вариант? :lol:
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 14 лис, 2018 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:И нах тот Киев?

особенно учитывая, что такая панорама с обзором на 140 градусов примерно. Ранее было 180, но влепили дом слева...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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