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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:14
_Mykola_
Моя где-то столько-же, подключал я её конечно отдельной линией 4 квадрата с соответствующим автоматом. Но сопли внутри поверхности ой сомневаюсь что даже 2.5, скажем так, китайские 2.5, реально где-то 2
. Аналогично со всей техникой. Утюг недавно ремонтировал - дорогущий брендовый утюг с какой-то там "титановой" поверхностью, а кабели тонкие. Экономят, гады. Т.ч. сейчас слабое звено - конечные устройства, имхо
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Mazay256
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:14
Serg-ik написав: Рыба-сом написав:
И нах тот Киев?
особенно учитывая, что такая панорама с обзором на 140 градусов примерно. Ранее было 180, но влепили дом слева...
Так всё-таки?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:14
Рыба-сом написав:
И нах тот Киев?
Пенсом доживать да,а работать там где? Кассиром в продуктовой лавке?
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somilitark
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:17
Mazay256 написав:
Симпатично. Но с такими конструкциями потолки должны быть 3м и площади комнат приличные, правда? Как много у нас на рынке жилья с такими потолками? Думаю, это не правило, а исключение. А на массовые 2.7м в здравом рассудке лепить навесной потолок никто не будет.
Недавно обговорювали дизайн. Ейр таке буде ліпити в голосухі з чорновою висотою 2.7.
Пів комфорт тауна такого. Більш менш сучасний ремонт передбачає закарнизне світло, а з сучасними діодами - лед стрічка основне світло.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:20
Рыба-сом написав:
И нах тот Киев?
Років 5 ставимо це питання Сержику. До мами під сіську в хацапетовку. І нах то кржн.
Ні, продовжує страждати.
Мазохіст мабуть.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:21
Рыба-сом написав:
Так всё-таки?
так я и не купил пока ничего в Киеве... А это вид-из "совкошлака" ))) там родители живут. и там с работой похуже.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:33
Serg-ik написав: Рыба-сом написав:
Так всё-таки?
так я и не купил пока ничего в Киеве... А это вид-из "совкошлака" ))) там родители живут. и там с работой похуже.
Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается.
Вопрос, получается, в з/п?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:47
Оранжевый-хит сезона написав: somilitark написав: Рыба-сом написав:
И нах тот Киев?
Пенсом доживать да,а работать там где? Кассиром в продуктовой лавке?
а куда ж бабе без образования пойти работать? только кассиром...
у тебя трое,понимаю,грустно,что там было про оральное?
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