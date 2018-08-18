RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27082709271027112712>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:14

_Mykola_

Моя где-то столько-же, подключал я её конечно отдельной линией 4 квадрата с соответствующим автоматом. Но сопли внутри поверхности ой сомневаюсь что даже 2.5, скажем так, китайские 2.5, реально где-то 2 :). Аналогично со всей техникой. Утюг недавно ремонтировал - дорогущий брендовый утюг с какой-то там "титановой" поверхностью, а кабели тонкие. Экономят, гады. Т.ч. сейчас слабое звено - конечные устройства, имхо
Mazay256
 
Повідомлень: 265
З нами з: 15.06.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:14

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:И нах тот Киев?

особенно учитывая, что такая панорама с обзором на 140 градусов примерно. Ранее было 180, но влепили дом слева...

Так всё-таки?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 29.11.16
Подякував: 437 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:14

  Рыба-сом написав:И нах тот Киев? :?

Пенсом доживать да,а работать там где? Кассиром в продуктовой лавке?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:Симпатично. Но с такими конструкциями потолки должны быть 3м и площади комнат приличные, правда? Как много у нас на рынке жилья с такими потолками? Думаю, это не правило, а исключение. А на массовые 2.7м в здравом рассудке лепить навесной потолок никто не будет.


Недавно обговорювали дизайн. Ейр таке буде ліпити в голосухі з чорновою висотою 2.7.

Пів комфорт тауна такого. Більш менш сучасний ремонт передбачає закарнизне світло, а з сучасними діодами - лед стрічка основне світло.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13542
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:20

  Рыба-сом написав:И нах тот Киев? :?

Років 5 ставимо це питання Сержику. До мами під сіську в хацапетовку. І нах то кржн.
Ні, продовжує страждати.
Мазохіст мабуть.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13542
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Так всё-таки?

так я и не купил пока ничего в Киеве... А это вид-из "совкошлака" ))) там родители живут. и там с работой похуже.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8436
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:33

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:Так всё-таки?

так я и не купил пока ничего в Киеве... А это вид-из "совкошлака" ))) там родители живут. и там с работой похуже.

Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается.
Вопрос, получается, в з/п?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 29.11.16
Подякував: 437 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:13

  Рыба-сом написав:Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается.
Вопрос, получается, в з/п?

1. В з/п
2. В понтах (самореализация)
3. К Киеве легче "затеряться" если "прославился" на прошлом месте работы.
В провинции нужно постоянно заботится о своей репутации.
В Киеве это удел узкопрофильных спецов высокого ранга.
UA
 
Повідомлень: 3108
З нами з: 19.07.08
Подякував: 245 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:26

  Рыба-сом написав:
  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:Так всё-таки?

так я и не купил пока ничего в Киеве... А это вид-из "совкошлака" ))) там родители живут. и там с работой похуже.

Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается.
Вопрос, получается, в з/п?


отэто поворот!! открылись тайны мирозданья
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3547
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1808 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:41

  Жека79 написав:
  airmax78 написав: с окнами системы Dr Mengele.


Это что?? вы уже 3 или 4 раза об этом пишете. что за система?

И главное ГДЕ?? 8) 8) :D
hume
 
Повідомлень: 4927
З нами з: 27.12.12
Подякував: 397 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27082709271027112712>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1191, 1192, 1193
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11926 2109603
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 19:15
Alex6
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1359
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.