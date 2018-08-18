Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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так я и не купил пока ничего в Киеве... А это вид-из "совкошлака" ))) там родители живут. и там с работой похуже.[/quote Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается. Вопрос, получается, в з/п?
отэто поворот!! открылись тайны мирозданья
Вопрос был о том, насколько существенна эта разница. А то можно, получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве. Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?
Рыба-сом написав:получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве. Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?
Рыба-сом написав:Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается. Вопрос, получается, в з/п?
отэто поворот!! открылись тайны мирозданья
Вопрос был о том, насколько существенна эта разница. А то можно, получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве. Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?
В ряде случаев нет понятия разницы, потому что в провинции просто нет подобных вакансий, в принципе
Рыба-сом написав:получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве. Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?
а в какой сфере вы ищете работу?
Я не ищу. Вопрос в том, при какой з/п условному Сержику на малой родине выгоднее будет туда вернуться, купив там за свою скирду лакшери хату и какая она (зарплата) там сейчас.
trololo написав:[quote="4498736:Рыба-сом" Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается. Вопрос, получается, в з/п?[/quote отэто поворот!! открылись тайны мирозданья
Вопрос был о том, насколько существенна эта разница. А то можно, получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве. Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?
В ряде случаев нет понятия разницы, потому что в провинции просто нет подобных вакансий, в принципе
Я просто чего спрашиваю: знаю ряд случаев, когда персонажи реально живут тут в злыднях, на подсосе у родоков и в говносъеме без перспектив, но за Киев держатся руками и ногами, хотя на малой родине жили б состоятельнее.
zzzzzz написав:Только у меня на рекламном банере большую часть времени висит автограф ?
Тянет таки к модным мопам и вентфасадам, тянет. Гугл все знает.
Сказал бы я , так забанят ))) На самом деле алгоритм работы гугла весьма туповатый. Например все новостройки которые я просматривал потом полезли рекламой у меня в фб, глупо я считаю, я же их уже смотрел. Может еще реклама лезет по геолокации.