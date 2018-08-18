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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2709271027112712>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:42

  trololo написав:
  Рыба-сом написав:
  Serg-ik"[quote="4498711:Рыба-сом написав:Так всё-таки?

так я и не купил пока ничего в Киеве... А это вид-из "совкошлака" ))) там родители живут. и там с работой похуже.[/quote
Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается.
Вопрос, получается, в з/п?


отэто поворот!! открылись тайны мирозданья

Вопрос был о том, насколько существенна эта разница. А то можно, получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве.
Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:45

Только у меня на рекламном банере большую часть времени висит автограф ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:50

  Рыба-сом написав:получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве.
Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?


а в какой сфере вы ищете работу?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:51

а у меня Adblock и никаких автографов
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  trololo написав:
  Рыба-сом написав:Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается.
Вопрос, получается, в з/п?

отэто поворот!! открылись тайны мирозданья

Вопрос был о том, насколько существенна эта разница. А то можно, получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве.
Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?
В ряде случаев нет понятия разницы, потому что в провинции просто нет подобных вакансий, в принципе
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:55

  zzzzzz написав:Только у меня на рекламном банере большую часть времени висит автограф ?

Тянет таки к модным мопам и вентфасадам, тянет. Гугл все знает.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:55

  Mazay256 написав: А на массовые 2.7м в здравом рассудке лепить навесной потолок никто не будет.

Массово лепят фальш потолки при высоте 2,7.
Монолитная плита перекрытия кривая. Перепады по 5см в одной комнате как бы норма.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:57

  trololo написав:
  Рыба-сом написав:получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве.
Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?


а в какой сфере вы ищете работу?

Я не ищу. Вопрос в том, при какой з/п условному Сержику на малой родине выгоднее будет туда вернуться, купив там за свою скирду лакшери хату и какая она (зарплата) там сейчас.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:03

  Faceless написав:
Рыба-сом написав:
  trololo написав:[quote="4498736:Рыба-сом"
Т.е. совсем с работой грустно или просто меньше платят по Вашей специальности? Я вот просто когда был в Полтаве прикинул, что за условную Патриотику там можно купить что-то явно более приятное. Разрухи и отсутствия культур-мультур тоже не наблюдается.
Вопрос, получается, в з/п?[/quote
отэто поворот!! открылись тайны мирозданья

Вопрос был о том, насколько существенна эта разница. А то можно, получая вроде бы большую з/п, жить без перспектив в съемной хате, нюхая какахи с БСА, но зато в Киеве.
Т.е. насколько больше должна быть з/п чтоб было выгодно ехать в Киев с учётом большей стоимости здесь аренды, услуг и т.п.?
В ряде случаев нет понятия разницы, потому что в провинции просто нет подобных вакансий, в принципе

Я просто чего спрашиваю: знаю ряд случаев, когда персонажи реально живут тут в злыднях, на подсосе у родоков и в говносъеме без перспектив, но за Киев держатся руками и ногами, хотя на малой родине жили б состоятельнее.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:10

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Только у меня на рекламном банере большую часть времени висит автограф ?

Тянет таки к модным мопам и вентфасадам, тянет. Гугл все знает.

Сказал бы я , так забанят )))
На самом деле алгоритм работы гугла весьма туповатый. Например все новостройки которые я просматривал потом полезли рекламой у меня в фб, глупо я считаю, я же их уже смотрел.
Может еще реклама лезет по геолокации.
Живите своим умом!
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