Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:12
Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:13
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:22
Все-то вам не так. То квартира маленькая, то дом не такой. ***, у всех прям хоромы в центральных новостроях (с вентфасадом, разумеется) по 300 метров, один я в обычной квартире на окраине живу. Комплексовать, что ли, начать?
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:29
Правильно читали.
Тупые еврогеи уже переходят на 10 кА. И это бытовуха.
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