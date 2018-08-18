Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alkasander написав:Ну дык 28 м2 - оно прекрасно отапливается теплом от блока питания лептопа и конденсатором холодильника
Все-то вам не так. То квартира маленькая, то дом не такой. ***, у всех прям хоромы в центральных новостроях (с вентфасадом, разумеется) по 300 метров, один я в обычной квартире на окраине живу. Комплексовать, что ли, начать?
_Mykola_ написав:Запросто может быть больше 4500А при КЗ, это КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ток, и если Ваши защитные автоматы не смогут вовремя отключить, то получите в лучшем случае отгорание кабеля, в худшем - пожар в кабель-канале. Где-то читал, что 4,5 кА просто запрещены для установки в Европе, но пруф линк не найду.
Правильно читали. Тупые еврогеи уже переходят на 10 кА. И это бытовуха.
Оранжевый-хит сезона написав:когда отгорает земля, начинает использоваться слаботочка в качестве нуля или как то так.. я не электрик но случаев таких тьма, суды постоянные между облэнерго и провайдерами...