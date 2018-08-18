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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2709271027112712

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:12

Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:13

  airmax78 написав:Это с легкой руки UA все панорамные окна получили кодовое название Dr Mengele за бесчеловечные опыты, которые застройщики ставят над несчастными жильцами с помощью этих окон.

Нужно срочно ТМ зарегистрировать.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:22

  alkasander написав:Ну дык 28 м2 - оно прекрасно отапливается теплом от блока питания лептопа и конденсатором холодильника

Все-то вам не так. То квартира маленькая, то дом не такой. ***, у всех прям хоромы в центральных новостроях (с вентфасадом, разумеется) по 300 метров, один я в обычной квартире на окраине живу. Комплексовать, что ли, начать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:29

  _Mykola_ написав:Запросто может быть больше 4500А при КЗ, это КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ток, и если Ваши защитные автоматы не смогут вовремя отключить, то получите в лучшем случае отгорание кабеля, в худшем - пожар в кабель-канале.
Где-то читал, что 4,5 кА просто запрещены для установки в Европе, но пруф линк не найду.

Правильно читали.
Тупые еврогеи уже переходят на 10 кА. И это бытовуха.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:35

  Оранжевый-хит сезона написав:когда отгорает земля, начинает использоваться слаботочка в качестве нуля или как то так.. я не электрик но случаев таких тьма, суды постоянные между облэнерго и провайдерами...

А провайдерам реле перенапряжения + стабилизатор поставить жаба давит?
...Страна победивших маркетологов.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:40

Сори что не по теме реле,предохранителей и выпрямителей ))

ВВП в третьем квартале составило 2,8%
1 кв - 3,1%
2 кв - 3,8%

Рост ВВП замедляется.Цены на ЖРС на внешке за год не изменились.Кукуруза не дорожает, только Пшеница выросла.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:47

Футуризм и технологии: какими будут архитектурные визитки Украины

https://www.youtube.com/watch?v=01d2_8A ... hs_KYKzPNk
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:52

  zzzzzz написав:Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.

Дык те случаи, о которых я, там семьи из понаехов как раз, т.е. опция закрыта.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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  #<1 ... 2709271027112712
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