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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2711271227132714>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:15

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:
  alkasander написав:Ну дык 28 м2 - оно прекрасно отапливается теплом от блока питания лептопа и конденсатором холодильника

Все-то вам не так. То квартира маленькая, то дом не такой. ***, у всех прям хоромы в центральных новостроях (с вентфасадом, разумеется) по 300 метров, один я в обычной квартире на окраине живу. Комплексовать, что ли, начать?

та не, отличная хата, пральна сделал что свалил, так сказать не словом а делом, короче реально отлично устроился! :mrgreen:

Понятно. Все, на что хватает ваших жалких потуг, это стебаться с людей, которые зарабатывают меньше вас? Да, очень достойное поведение для (по легенде) зрелого и успешного человека. Наверное, когда мимо уборщицы проходите, так вообще смехом заливаетесь и пальцем тычете?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:26

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Сори что не по теме реле,предохранителей и выпрямителей ))

ВВП в третьем квартале составило 2,8%
1 кв - 3,1%
2 кв - 3,8%

Рост ВВП замедляется.Цены на ЖРС на внешке за год не изменились.Кукуруза не дорожает, только Пшеница выросла.
В четвёртом нагонит


Ага, за счет рост тарифов жкх ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:29

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:Все-то вам не так. То квартира маленькая, то дом не такой. ***, у всех прям хоромы в центральных новостроях (с вентфасадом, разумеется) по 300 метров, один я в обычной квартире на окраине живу. Комплексовать, что ли, начать?

та не, отличная хата, пральна сделал что свалил, так сказать не словом а делом, короче реально отлично устроился! :mrgreen:

Понятно. Все, на что хватает ваших жалких потуг, это стебаться с людей, которые зарабатывают меньше вас? Да, очень достойное поведение для (по легенде) зрелого и успешного человека. Наверное, когда мимо уборщицы проходите, так вообще смехом заливаетесь и пальцем тычете?

та не, меня умиляют и смешат свалившие в страну "молочных рек с кисельными берегами" но упорно тусующиеся на украинских форумах с посылами ппца, окон забитых досками и т.п.
мож вам уже социализироваться, или не хватает грамматики флудить на форумах страны проживания?
реально вы такие смешные, колбасники... 8)

зЫ: кстати про съемную квартирку 28м2 на окраине внезапно смешно получилось...
ЗЫ1: и да, Я с уважением отношусь к профессионалам в ЛЮБОЙ области, будь то уборщица, сантехник или высококлассный сейлер, но увы вы похоже к ним(профессионалам) не относитесь...так что дупомойте дальше... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:32

  Mazay256 написав:
  Первый написав:
  Mazay256 написав:Вас спонсирует производитель кабеля? ). В Европе не то, что лампы накаливания, о и электролюминесцентные запрещают.

Лед лента 14.4 вт/метр. Кімната 3*5 * 2* 14.4 вт = 432 вт/ч. :shock:

Зачем в комнате такая лента? :shock:, да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.

Первый по ваттажу сильно ошибся.
в ленте используются диоды, которые выдают минимум Лм/Вт. у меня в комнате периметр более 18м. 260ватт, (это если не больше Вт/метр, не помню). ярко, но с 25000 Лм рядом не стоят, даже с поправкой на отраженный свет. через два года рассеянный свет стал кумарить, будет расконсервировано отверстие посреди потолка и воодружена люстра.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:38

  Прохожий написав:зЫ: кстати про съемную квартирку 28м2 на окраине внезапно смешно получилось...
ЗЫ1: и да, Я с уважением отношусь к профессионалам в ЛЮБОЙ области, будь то уборщица, сантехник или высококлассный сейлер, но увы вы похоже к ним(профессионалам) не относитесь...так что дупомойте дальше... :mrgreen:

Так вы поделитесь причиной для смеха. Может, и я посмеюсь.
И как вы мой профессиональный уровень оценили - вообще не понятно. Или, по вашей логике, профессионал не может меньше какой-то определенной цифры зарабатывать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:40

  antonivs3 написав:
  Mazay256 написав:
  Первый написав:Лед лента 14.4 вт/метр. Кімната 3*5 * 2* 14.4 вт = 432 вт/ч. :shock:

Зачем в комнате такая лента? :shock:, да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.

Первый по ваттажу сильно ошибся.
в ленте используются диоды, которые выдают минимум Лм/Вт. у меня в комнате периметр более 18м. 260ватт, (это если не больше Вт/метр, не помню). ярко, но с 25000 Лм рядом не стоят, даже с поправкой на отраженный свет. через два года рассеянный свет стал кумарить, будет расконсервировано отверстие посреди потолка и воодружена люстра.

так это именно решение для фоновой подсветки, не основного освещения для помещения
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:50

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:когда отгорает земля, начинает использоваться слаботочка в качестве нуля или как то так.. я не электрик но случаев таких тьма, суды постоянные между облэнерго и провайдерами...

А провайдерам реле перенапряжения + стабилизатор поставить жаба давит?
...Страна победивших маркетологов.

страна победивших маркетологов и финансистов - это Исландия образца 2008 года. у нас еще все спереди... :|
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:55

  antonivs3 написав:Первый по ваттажу сильно ошибся.
в ленте используются диоды, которые выдают минимум Лм/Вт. у меня в комнате периметр более 18м. 260ватт, (это если не больше Вт/метр, не помню). ярко, но с 25000 Лм рядом не стоят, даже с поправкой на отраженный свет. через два года рассеянный свет стал кумарить, будет расконсервировано отверстие посреди потолка и воодружена люстра.


Поставте 3650 14,4 вт/м 120 світлодіодів /м преміум (дорогу, не з алі) стрічку.
Тоді і Я не помилюся по вольтажу:-) і світла Буде достатньо. Менше тільки для фону:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:59

метро Берлина

Зображення
Немцы даже деньги предлагают согласившимся добровольно упиздовать от них.
Пока предлагают

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... JUjeR2ie-Y
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:10

  Первый написав:
  antonivs3 написав:Первый по ваттажу сильно ошибся.
в ленте используются диоды, которые выдают минимум Лм/Вт. у меня в комнате периметр более 18м. 260ватт, (это если не больше Вт/метр, не помню). ярко, но с 25000 Лм рядом не стоят, даже с поправкой на отраженный свет. через два года рассеянный свет стал кумарить, будет расконсервировано отверстие посреди потолка и воодружена люстра.


Поставте 3650 14,4 вт/м 120 світлодіодів /м преміум (дорогу, не з алі) стрічку.
Тоді і Я не помилюся по вольтажу:-) і світла Буде достатньо. Менше тільки для фону:-)

Та Ви балуваний, мабуть Philips юзаетє 8)
Алє всє одно, ІМХО цє рішення для освітлєння житлового приміщєння мае право на життя лишє як фоновє...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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