Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alkasander написав:Ну дык 28 м2 - оно прекрасно отапливается теплом от блока питания лептопа и конденсатором холодильника
Все-то вам не так. То квартира маленькая, то дом не такой. ***, у всех прям хоромы в центральных новостроях (с вентфасадом, разумеется) по 300 метров, один я в обычной квартире на окраине живу. Комплексовать, что ли, начать?
та не, отличная хата, пральна сделал что свалил, так сказать не словом а делом, короче реально отлично устроился!
Понятно. Все, на что хватает ваших жалких потуг, это стебаться с людей, которые зарабатывают меньше вас? Да, очень достойное поведение для (по легенде) зрелого и успешного человека. Наверное, когда мимо уборщицы проходите, так вообще смехом заливаетесь и пальцем тычете?
Gastarbaiter написав:Все-то вам не так. То квартира маленькая, то дом не такой. ***, у всех прям хоромы в центральных новостроях (с вентфасадом, разумеется) по 300 метров, один я в обычной квартире на окраине живу. Комплексовать, что ли, начать?
та не, отличная хата, пральна сделал что свалил, так сказать не словом а делом, короче реально отлично устроился!
Понятно. Все, на что хватает ваших жалких потуг, это стебаться с людей, которые зарабатывают меньше вас? Да, очень достойное поведение для (по легенде) зрелого и успешного человека. Наверное, когда мимо уборщицы проходите, так вообще смехом заливаетесь и пальцем тычете?
та не, меня умиляют и смешат свалившие в страну "молочных рек с кисельными берегами" но упорно тусующиеся на украинских форумах с посылами ппца, окон забитых досками и т.п. мож вам уже социализироваться, или не хватает грамматики флудить на форумах страны проживания? реально вы такие смешные, колбасники...
зЫ: кстати про съемную квартирку 28м2 на окраине внезапно смешно получилось... ЗЫ1: и да, Я с уважением отношусь к профессионалам в ЛЮБОЙ области, будь то уборщица, сантехник или высококлассный сейлер, но увы вы похоже к ним(профессионалам) не относитесь...так что дупомойте дальше...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Зачем в комнате такая лента? , да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.
Первый по ваттажу сильно ошибся. в ленте используются диоды, которые выдают минимум Лм/Вт. у меня в комнате периметр более 18м. 260ватт, (это если не больше Вт/метр, не помню). ярко, но с 25000 Лм рядом не стоят, даже с поправкой на отраженный свет. через два года рассеянный свет стал кумарить, будет расконсервировано отверстие посреди потолка и воодружена люстра.
Прохожий написав:зЫ: кстати про съемную квартирку 28м2 на окраине внезапно смешно получилось... ЗЫ1: и да, Я с уважением отношусь к профессионалам в ЛЮБОЙ области, будь то уборщица, сантехник или высококлассный сейлер, но увы вы похоже к ним(профессионалам) не относитесь...так что дупомойте дальше...
Так вы поделитесь причиной для смеха. Может, и я посмеюсь. И как вы мой профессиональный уровень оценили - вообще не понятно. Или, по вашей логике, профессионал не может меньше какой-то определенной цифры зарабатывать?
Зачем в комнате такая лента? , да и вообще - лента в жилой комнате? Ну, ok. У меня освещение светодиодное несколько лет, лента только в подсветке кухни. Вечером привыкли к лёгкой теплой подсветке из нескольких точечных по 3.5-4Вт, верхний свет включается редко, но он тоже потребляет мало.
Первый по ваттажу сильно ошибся. в ленте используются диоды, которые выдают минимум Лм/Вт. у меня в комнате периметр более 18м. 260ватт, (это если не больше Вт/метр, не помню). ярко, но с 25000 Лм рядом не стоят, даже с поправкой на отраженный свет. через два года рассеянный свет стал кумарить, будет расконсервировано отверстие посреди потолка и воодружена люстра.
так это именно решение для фоновой подсветки, не основного освещения для помещения
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Оранжевый-хит сезона написав:когда отгорает земля, начинает использоваться слаботочка в качестве нуля или как то так.. я не электрик но случаев таких тьма, суды постоянные между облэнерго и провайдерами...
antonivs3 написав:Первый по ваттажу сильно ошибся. в ленте используются диоды, которые выдают минимум Лм/Вт. у меня в комнате периметр более 18м. 260ватт, (это если не больше Вт/метр, не помню). ярко, но с 25000 Лм рядом не стоят, даже с поправкой на отраженный свет. через два года рассеянный свет стал кумарить, будет расконсервировано отверстие посреди потолка и воодружена люстра.
Поставте 3650 14,4 вт/м 120 світлодіодів /м преміум (дорогу, не з алі) стрічку. Тоді і Я не помилюся по вольтажу:-) і світла Буде достатньо. Менше тільки для фону:-)
antonivs3 написав:Первый по ваттажу сильно ошибся. в ленте используются диоды, которые выдают минимум Лм/Вт. у меня в комнате периметр более 18м. 260ватт, (это если не больше Вт/метр, не помню). ярко, но с 25000 Лм рядом не стоят, даже с поправкой на отраженный свет. через два года рассеянный свет стал кумарить, будет расконсервировано отверстие посреди потолка и воодружена люстра.
Поставте 3650 14,4 вт/м 120 світлодіодів /м преміум (дорогу, не з алі) стрічку. Тоді і Я не помилюся по вольтажу:-) і світла Буде достатньо. Менше тільки для фону:-)
Та Ви балуваний, мабуть Philips юзаетє Алє всє одно, ІМХО цє рішення для освітлєння житлового приміщєння мае право на життя лишє як фоновє...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский