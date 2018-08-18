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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:14
zzzzzz написав:Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.
Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:19
Прохожий
0.5 квт суперяркої стрічки достатньо на 24-26 квадратів.
Можливо тому що світлі (майже білі стіни).
Сам Юзаю лампу ілліча.
То бачив у шоурумі:-)
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 14 лис, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:19
zzzzzz написав: Faceless написав:
zzzzzz написав:Сори что не по теме реле,предохранителей и выпрямителей ))
ВВП в третьем квартале составило 2,8%
1 кв - 3,1%
2 кв - 3,8%
Рост ВВП замедляется.Цены на ЖРС на внешке за год не изменились.Кукуруза не дорожает, только Пшеница выросла.
В четвёртом нагонит
Ага, за счет рост тарифов жкх ))))
С чего бы рост тарифов увеличил ВВП?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:21
hxbbgaf написав: zzzzzz написав:Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.
Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!
Расскажите нам, о пророк с Троещины, в чем цель жизни?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:26
somilitark написав: Рыба-сом написав:
И нах тот Киев?
Пенсом доживать да,а работать там где? Кассиром в продуктовой лавке?
Так и в Киеве большинство людей работает в сфере обслуживания. Те же кассиры в Ашане в Киеве сейчас получают 6500 чистыми, почти та же зарплата, что и в других городах! Разницы уже почти нет.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:27
hxbbgaf написав:
Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!
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