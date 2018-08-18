RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 271227132714271527162717>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:14

  zzzzzz написав:Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.

Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20070
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:19

Прохожий
0.5 квт суперяркої стрічки достатньо на 24-26 квадратів.

Можливо тому що світлі (майже білі стіни).

Сам Юзаю лампу ілліча.

То бачив у шоурумі:-)
Востаннє редагувалось Первый в Сер 14 лис, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13546
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:
zzzzzz написав:Сори что не по теме реле,предохранителей и выпрямителей ))

ВВП в третьем квартале составило 2,8%
1 кв - 3,1%
2 кв - 3,8%

Рост ВВП замедляется.Цены на ЖРС на внешке за год не изменились.Кукуруза не дорожает, только Пшеница выросла.
В четвёртом нагонит


Ага, за счет рост тарифов жкх ))))
С чего бы рост тарифов увеличил ВВП?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22563
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5056 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.

Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!
Расскажите нам, о пророк с Троещины, в чем цель жизни?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22563
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5056 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:26

  somilitark написав:
  Рыба-сом написав:И нах тот Киев? :?

Пенсом доживать да,а работать там где? Кассиром в продуктовой лавке?

Так и в Киеве большинство людей работает в сфере обслуживания. Те же кассиры в Ашане в Киеве сейчас получают 6500 чистыми, почти та же зарплата, что и в других городах! Разницы уже почти нет.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20070
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:27

  hxbbgaf написав:Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!

Наступило время инвестиций в соль, спички и дополнительные тренировки в стрелковом клубе Сапсан?
UA
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 19.07.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  somilitark написав:
  Рыба-сом написав:И нах тот Киев? :?

Пенсом доживать да,а работать там где? Кассиром в продуктовой лавке?

Так и в Киеве большинство людей работает в сфере обслуживания. Те же кассиры в Ашане в Киеве сейчас получают 6500 чистыми, почти та же зарплата, что и в других городах! Разницы уже почти нет.
Сфера обслуживания это далеко не только кассиры, их не то что не большая часть, их даже не 10%
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22563
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5056 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:30

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.

Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!



Так а вам то що? Ви ж все рівно 2 тищі платити не будете. Максимум 15% від доходу. На решту субсидія.
А от Ейр і ко нехай слюнявлять по повній. А то на дизайн 30 баксів/квадрат є, а на комуналку не має.
2 тиші це 12 тищ грн на опалювальний сезон. А примха намалювати дизайн 50 квм м*30 дол більше 40кгрн. За картинки. Хай слюнявить.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13546
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:31

  Faceless написав:
С чего бы рост тарифов увеличил ВВП?[/quote]
Измерение составляющей ВВП происходит в гривне.
Следовательно рост тарифов в гривне приведет к росту показателя ВВП.
UA
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 19.07.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:32

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.

Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!
Расскажите нам, о пророк с Троещины, в чем цель жизни?

зря вы спорите с основателем ветки... пока он прав на 100%
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19323
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 271227132714271527162717>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1192, 1193, 1194
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11939 2110260
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 23:26
Diman
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 288
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.