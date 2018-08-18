Додано: Сер 14 лис, 2018 22:14

zzzzzz написав: Рыба-сом

У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой. У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.

Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!