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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:32
Faceless написав:
hxbbgaf написав:Так и в Киеве большинство людей работает в сфере обслуживания. Те же кассиры в Ашане в Киеве сейчас получают 6500 чистыми, почти та же зарплата, что и в других городах! Разницы уже почти нет.
Сфера обслуживания это далеко не только кассиры, их не то что не большая часть, их даже не 10%
Ну, есть еще продавцы, раскладчики товара, обвальщики мяса, курьеры, грузчики, комплектовщики, клинеры и т.д.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:33
Первый написав: hxbbgaf написав: zzzzzz написав:Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.
Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!
Так а вам то що? Ви ж все рівно 2 тищі платити не будете. Максимум 15% від доходу. На решту субсидія.
А от Ейр і ко нехай слюнявлять по повній. А то на дизайн 30 баксів/квадрат є, а на комуналку не має.
2 тиші це 12 тищ грн на опалювальний сезон. А примха намалювати дизайн 50 квм м*30 дол більше 40кгрн. За картинки. Хай слюнявить.
так и будет... я вот многодетная семья плачу уже значительно больше... в чём юмор?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:34
hxbbgaf написав: somilitark написав: Рыба-сом написав:
И нах тот Киев?
Пенсом доживать да,а работать там где? Кассиром в продуктовой лавке?
Так и в Киеве большинство людей работает в сфере обслуживания. Те же кассиры в Ашане в Киеве сейчас получают 6500 чистыми, почти та же зарплата, что и в других городах! Разницы уже почти нет.
У нас, в Жмеринке, Ашана нет
Всім процвітання!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:34
UA написав: Faceless написав:
С чего бы рост тарифов увеличил ВВП?
Измерение составляющей ВВП происходит в гривне.Следовательно рост тарифов в гривне приведет к росту показателя ВВП
.[/quote]
сегодня реально вечер юмора, бггг
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:34
Первый написав: hxbbgaf написав: zzzzzz написав:Рыба-сом
У девочек цель - выйти замуж. Может у некоторых музчинок тоже такая же цель.Поджениться на киевлянке с собственной хатой.
Да, спуститесь вы на землю. Бетонный коробок - это давно не цель жизни. За 10 лет он подешевел в 4 раза и то ли еще будет с учетом того, что нам уже и под 10% не хотят давать кредиты, что грядут выборы без выбора с туманной перспективой, где среди всех ворюг мы рискуем выбрать худшую, что в любой момент может развязать полномасштабную войну сосед, что тарифы продолжают взлетать и через полтора года за отопление однушки уже надо будет платить тыщи 2, что в стране полная ж..па!
Так а вам то що? Ви ж все рівно 2 тищі платити не будете. Максимум 15% від доходу. На решту субсидія.
А от Ейр і ко нехай слюнявлять по повній. А то на дизайн 30 баксів/квадрат є, а на комуналку не має.
2 тиші це 12 тищ грн на опалювальний сезон. А примха намалювати дизайн 50 квм м*30 дол більше 40кгрн. За картинки. Хай слюнявить.
Я, по-вашему, один живу? Если сложить доход 4-х человек, то той субсидии выйдет фигня.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:36
Первый написав:
У нас, в Жмеринке, Ашана нет
Вы немногое потеряли. Можно пойти продавцом в продуктовую лавку и заработать те же деньги. Ну, может, на тыщу меньше. А если пойдете в АТБ, то заработаете даже на тыщу больше. Правда, работать будете по 13 часов как проклятый без доплат.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:39
Некоторые, кстати, со своими смешками даже не в курсе, что уже не 2008-й год и даже не 2013-й и 28 метров там стоят дороже чем хоромы тут, потому что ворюги у власти довели страну до ручки, еще и путлер подленько постреливает в спину.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:42
airmax78 написав:
Ну это ОК. Все-таки, при -2.5-3, какую бы вы температуру ожидали в неотапливаемой квартире?
у меня до ремонта было где-то +10-15, точнее не скажу, не мерял. квартира, если что, угловая.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:42
UA написав: Faceless написав:
С чего бы рост тарифов увеличил ВВП?
Измерение составляющей ВВП происходит в гривне.
Следовательно рост тарифов в гривне приведет к росту показателя ВВП.
Неправильно
Во-первых, измеряют реальный ВВР, то есть скорректированный на дефлятор (рост цен), так или иначе в нем учтется рост тарифов
Во-вторых, коммунальные в ВВП составляют мизерную долю, чтобы хоть как то повлиять
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:43
Первый написав:Прохожий
0.5 квт суперяркої стрічки достатньо на 24-26 квадратів.
Можливо тому що світлі (майже білі стіни).
Сам Юзаю лампу ілліча.
То бачив у шоурумі:-)
Мєйбі, мєйбі...
Стрічка за звичай мае Т" набагато більше ніж 2700К що дуже нєприемно для ока при освітлєнні, ну то такє, всє одно "ми всі помрєм"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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