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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2714271527162717>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Так и в Киеве большинство людей работает в сфере обслуживания. Те же кассиры в Ашане в Киеве сейчас получают 6500 чистыми, почти та же зарплата, что и в других городах! Разницы уже почти нет.
Сфера обслуживания это далеко не только кассиры, их не то что не большая часть, их даже не 10%

Ну, есть еще продавцы, раскладчики товара, обвальщики мяса, курьеры, грузчики, комплектовщики, клинеры и т.д.

И их тоже вместе взятых не большинство и даже не значительная часть. Да и продавцы - это не только лоточники. Сфера услуг огромна, от парикмаxеров с продавцами до банков, страховых и ИТ компаний
И если б вы хоть раз подумали о чем пишете, поняли бы, что не может быть продавцов/кассиров/обвальщиков в супермаркетах и магазинах даже больше пары процентов. В супермаркете тысячи человек покупателей на пару десятков всего персонала, в магазинах сотни покупателей на несколько человек (когда и пару человек) персонала. Включайте голову хоть иногда
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:01

  Faceless написав:Неправильно
Во-первых, измеряют реальный ВВР, то есть скорректированный на дефлятор (рост цен), так или иначе в нем учтется рост тарифов
Во-вторых, коммунальные в ВВП составляют мизерную долю, чтобы хоть как то повлиять

А если рост тарифов значительно выше уровня инфляции?
Ну так и рос рисуют "мизерные" 2 -3%. Если в них " заслуга" тарифов 0,5-0,7% это уже немало.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:04

  Faceless написав:И их тоже вместе взятых не большинство и даже не значительная часть. Да и продавцы - это не только лоточники. Сфера услуг огромна, от х****** с продавцами до банков, страховых и ИТ компаний
И если б вы хоть раз подумали о чем пишете, поняли бы, что не может быть продавцов/кассиров/обвальщиков в супермаркетах и магазинах даже больше пары процентов. В супермаркете тысячи человек покупателей на пару десятков всего персонала, в магазинах сотни покупателей на несколько человек (когда и пару человек) персонала. Включайте голову хоть иногда

Ну, это вы, похоже, напрочь забыли о ее существовании. Почему покупатели в супермаркете не могут в другое время быть продавцами в супермаркете или, скажем, раздельщиками рыбы?
Ну, есть еще парикмахеры, бариста, официанты... Это большинство, 80% - это сфера обслуживания. Минимум. Я как-то приводил ссылку, даже в Минске, где еще остались заводы, эта цифра 70%.
А кассир в банке - это, наверное, человек 7 пядей во лбу, который принциально отличается от кассира в супермаркете?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:47

  UA написав:
  Faceless написав:
С чего бы рост тарифов увеличил ВВП?

Измерение составляющей ВВП происходит в гривне.
Следовательно рост тарифов в гривне приведет к росту показателя ВВП.[/quote]

На самом деле я это в шутку написал. Фейлес прав. Выручка ЖКХ выростет, но упадет выручка и производство в других сферах. Условный пипл купит одежду подешевле или сыр попроще.Роста ВВП от роста цен на ЖКХ не будет. Я просто пошутил.

ЖКХ в структуре расходов домохозяйств составляют 13% , но есть шанс что тарифы-то в 2 раза вырастут.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:53

  Прохожий написав:
  Первый написав:Прохожий
0.5 квт суперяркої стрічки достатньо на 24-26 квадратів.

Можливо тому що світлі (майже білі стіни).

Сам Юзаю лампу ілліча.

То бачив у шоурумі:-)

Мєйбі, мєйбі...
Стрічка за звичай мае Т" набагато більше ніж 2700К що дуже нєприемно для ока при освітлєнні, ну то такє, всє одно "ми всі помрєм"... 8)

Производители светодиодов уже до того дошли, что позволяют менять температуру света в диапазоне от 2700 до 6000. Сам в шоке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:01

  l66 написав:
  Первый написав:Всьо. Поїду обнімати цементний завод, а то прийдеться обнімати не київський філіал, а здолбунівські цеха.

Как думаете, нынешние цены на недвижимость застынут на длительное время или скоро опять будут дешеветь либо дорожать?


Первый, вам вопрос задавали, не хотите ответить ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:04

  zzzzzz написав:
  l66 написав:
  Первый написав:Всьо. Поїду обнімати цементний завод, а то прийдеться обнімати не київський філіал, а здолбунівські цеха.

Как думаете, нынешние цены на недвижимость застынут на длительное время или скоро опять будут дешеветь либо дорожать?


Первый, вам вопрос задавали, не хотите ответить ?

Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:И их тоже вместе взятых не большинство и даже не значительная часть. Да и продавцы - это не только лоточники. Сфера услуг огромна, от х****** с продавцами до банков, страховых и ИТ компаний
И если б вы хоть раз подумали о чем пишете, поняли бы, что не может быть продавцов/кассиров/обвальщиков в супермаркетах и магазинах даже больше пары процентов. В супермаркете тысячи человек покупателей на пару десятков всего персонала, в магазинах сотни покупателей на несколько человек (когда и пару человек) персонала. Включайте голову хоть иногда

Ну, это вы, похоже, напрочь забыли о ее существовании. Почему покупатели в супермаркете не могут в другое время быть продавцами в супермаркете или, скажем, раздельщиками рыбы?
Ну, есть еще парикмахеры, бариста, официанты... Это большинство, 80% - это сфера обслуживания. Минимум. Я как-то приводил ссылку, даже в Минске, где еще остались заводы, эта цифра 70%.
А кассир в банке - это, наверное, человек 7 пядей во лбу, который принциально отличается от кассира в супермаркете?


Принципиальное отличие в том, что не вся сфера обслуживания настолько низкооплачиваемая, как кассиры и продавцы в супермаркетах. И продавцы с кассирами, хоть и сами, конечно, являются клиентами других кассиров и продавцов, никак не могут быть большей частью населения. Не может в реальном мире одновременно большинство быть и продавцами и покупателями в магазинах, продавцы не оббегают косяками все магазины. А сама сфера обслуживания огромна, и продавцы это лишь небольшая её часть.
В банках чтоб вы знали далеко не одни кассиры.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:10

  airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.


я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:15

В Харькове по плану тарифы вырстут на 18%. А в Киеве наступил коммунизм, Киевтеплоэнерго до НГ не будет повышать тарифы))
Кто следит за анонсами Киевтеплоэнерго там с ума можно сойти, они постоянно вывешивают проекты противоречащие друг-другу.
В Киеве сейчас 1354,78 за Гкал
и 31,52 за метр без счетчика

Таким образом, тарифы на централизованное отопление для жителей домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии составят 1541,37 грн/Гкал (сейчас – 1307,39 грн/Гкал, повышение – на 17,9%).

Тарифы на отопление без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии вырастут до 39,42 грн за кв. м (сейчас – 33,44 грн за 1 кв. м, повышение – на 17,9%). Источник: https://biz.censor.net.ua/n3096898
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