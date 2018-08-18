Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Неправильно Во-первых, измеряют реальный ВВР, то есть скорректированный на дефлятор (рост цен), так или иначе в нем учтется рост тарифов Во-вторых, коммунальные в ВВП составляют мизерную долю, чтобы хоть как то повлиять
А если рост тарифов значительно выше уровня инфляции? Ну так и рос рисуют "мизерные" 2 -3%. Если в них " заслуга" тарифов 0,5-0,7% это уже немало.
Faceless написав:И их тоже вместе взятых не большинство и даже не значительная часть. Да и продавцы - это не только лоточники. Сфера услуг огромна, от х****** с продавцами до банков, страховых и ИТ компаний И если б вы хоть раз подумали о чем пишете, поняли бы, что не может быть продавцов/кассиров/обвальщиков в супермаркетах и магазинах даже больше пары процентов. В супермаркете тысячи человек покупателей на пару десятков всего персонала, в магазинах сотни покупателей на несколько человек (когда и пару человек) персонала. Включайте голову хоть иногда
Ну, это вы, похоже, напрочь забыли о ее существовании. Почему покупатели в супермаркете не могут в другое время быть продавцами в супермаркете или, скажем, раздельщиками рыбы? Ну, есть еще парикмахеры, бариста, официанты... Это большинство, 80% - это сфера обслуживания. Минимум. Я как-то приводил ссылку, даже в Минске, где еще остались заводы, эта цифра 70%. А кассир в банке - это, наверное, человек 7 пядей во лбу, который принциально отличается от кассира в супермаркете?
Измерение составляющей ВВП происходит в гривне. Следовательно рост тарифов в гривне приведет к росту показателя ВВП.[/quote]
На самом деле я это в шутку написал. Фейлес прав. Выручка ЖКХ выростет, но упадет выручка и производство в других сферах. Условный пипл купит одежду подешевле или сыр попроще.Роста ВВП от роста цен на ЖКХ не будет. Я просто пошутил.
ЖКХ в структуре расходов домохозяйств составляют 13% , но есть шанс что тарифы-то в 2 раза вырастут.
Faceless написав:И их тоже вместе взятых не большинство и даже не значительная часть. Да и продавцы - это не только лоточники. Сфера услуг огромна, от х****** с продавцами до банков, страховых и ИТ компаний И если б вы хоть раз подумали о чем пишете, поняли бы, что не может быть продавцов/кассиров/обвальщиков в супермаркетах и магазинах даже больше пары процентов. В супермаркете тысячи человек покупателей на пару десятков всего персонала, в магазинах сотни покупателей на несколько человек (когда и пару человек) персонала. Включайте голову хоть иногда
Ну, это вы, похоже, напрочь забыли о ее существовании. Почему покупатели в супермаркете не могут в другое время быть продавцами в супермаркете или, скажем, раздельщиками рыбы? Ну, есть еще парикмахеры, бариста, официанты... Это большинство, 80% - это сфера обслуживания. Минимум. Я как-то приводил ссылку, даже в Минске, где еще остались заводы, эта цифра 70%. А кассир в банке - это, наверное, человек 7 пядей во лбу, который принциально отличается от кассира в супермаркете?
Принципиальное отличие в том, что не вся сфера обслуживания настолько низкооплачиваемая, как кассиры и продавцы в супермаркетах. И продавцы с кассирами, хоть и сами, конечно, являются клиентами других кассиров и продавцов, никак не могут быть большей частью населения. Не может в реальном мире одновременно большинство быть и продавцами и покупателями в магазинах, продавцы не оббегают косяками все магазины. А сама сфера обслуживания огромна, и продавцы это лишь небольшая её часть. В банках чтоб вы знали далеко не одни кассиры.
airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем. Если Юлю не выберем - то все в тумане.
я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
В Харькове по плану тарифы вырстут на 18%. А в Киеве наступил коммунизм, Киевтеплоэнерго до НГ не будет повышать тарифы)) Кто следит за анонсами Киевтеплоэнерго там с ума можно сойти, они постоянно вывешивают проекты противоречащие друг-другу. В Киеве сейчас 1354,78 за Гкал и 31,52 за метр без счетчика
Таким образом, тарифы на централизованное отопление для жителей домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии составят 1541,37 грн/Гкал (сейчас – 1307,39 грн/Гкал, повышение – на 17,9%).
Тарифы на отопление без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии вырастут до 39,42 грн за кв. м (сейчас – 33,44 грн за 1 кв. м, повышение – на 17,9%). Источник: https://biz.censor.net.ua/n3096898