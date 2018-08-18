Долярчик написав: ... а чи буде правильно:

- 1,5 квадрата пустити на світло...

- 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки...

- 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....

... а чи буде правильно:- 1,5 квадрата пустити на світло...- 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки...- 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....

ВВГнг-LS

1,5 на освещение- правильно2,5 - на розетки - правильно3,5 -нет такого номинала, есть 4 квадрата номинал,стиралке вполне хватит 2,5 квадрата (потребление не более 2 - 2,5кВт, бойлер тоже в этих же пределах.Но естественно если они не будут вместе висеть на одной линии, хотя одна линия 2,5 тоже вытянет, но будет немного почти в номинал по нагрузке 5 Квт это 22 ампера, если мощности будут суммарно скажем 4кВт (18 ампер), то вполне может жить и на одной линии.И, учтите, автоматы на 1,5 квадрата должны быть на 16А,на 2,5 - на 20А, 25А - это уже максимум для 2,5 квадрата.И, под электрическую плиту лучше провести 4 квадрата отдельную линию, только посмотрите как будет подключаться плита, и сколько фаз у Вас входит в квартиру, одна (220В) или три (380В)С линии на 4 квадрата НЕ ДЕЛАЙТЕ ответвлений на обычные розетки!Иначе автомат который ВЫ поставите на эту линию, это 32 или 40А, НЕ ЗАЩИТИТ от перегрузки ответвления в 2,5 квадрата!!!И, совет, ставьте сразу реле напряжения и узоПроводили Одескабель (только внимательно, есть уже "неправильная одесса"), или запорожский завод.В штукатурку ничего другого не укладывайте кроме ВВГнг-LS!