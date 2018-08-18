Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... а чи буде правильно: - 1,5 квадрата пустити на світло... - 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки... - 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....
1,5 на освещение- правильно 2,5 - на розетки - правильно 3,5 -нет такого номинала, есть 4 квадрата номинал, стиралке вполне хватит 2,5 квадрата (потребление не более 2 - 2,5кВт, бойлер тоже в этих же пределах. Но естественно если они не будут вместе висеть на одной линии, хотя одна линия 2,5 тоже вытянет, но будет немного почти в номинал по нагрузке 5 Квт это 22 ампера, если мощности будут суммарно скажем 4кВт (18 ампер), то вполне может жить и на одной линии.
И, учтите, автоматы на 1,5 квадрата должны быть на 16А, на 2,5 - на 20А, 25А - это уже максимум для 2,5 квадрата.
И, под электрическую плиту лучше провести 4 квадрата отдельную линию, только посмотрите как будет подключаться плита, и сколько фаз у Вас входит в квартиру, одна (220В) или три (380В) С линии на 4 квадрата НЕ ДЕЛАЙТЕ ответвлений на обычные розетки! Иначе автомат который ВЫ поставите на эту линию, это 32 или 40А, НЕ ЗАЩИТИТ от перегрузки ответвления в 2,5 квадрата!!!
И, совет, ставьте сразу реле напряжения и узо Провод ВВГнг-LS или Одескабель (только внимательно, есть уже "неправильная одесса"), или запорожский завод. В штукатурку ничего другого не укладывайте кроме ВВГнг-LS!
... Я подякував! (хоч вже перед Вашою відповіддю, все це підглянув на ютубі ) - а ще таке: - якщо взяти не "трійний" дріт(як Ви пишете), а двойний! - а "заземлення" пустити окремічний "одинарний" дешевий багатожильний дріт? (Я, начебто, десь таке бачив....) - хіба такого буде недостатньо?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем. Если Юлю не выберем - то все в тумане.
я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.
Чому ахінею? Вона чітко розуміє що піплу подобається. Те і каже. Зараз на ютубі крутиться реклама: вартість українського газу - 90 дол. Уряд порошенка встановив 300 дол. Я знижу в 2 рази. Отримаємо 150:-) де замилила 60?
Про те що вартість для населення встановлюється урядом який призначає вру, юля в рекламі не каже. І про те що вибори до вру не весною, теж чомусь забула:-).
Стає президентом і не виконує обіцянок адже уряд не її... І у неї поважна причина невиконання обіцянки. За що її притягувати?
2 freez У політиків політична відповідальність:-) не вибирай більше. Чекай 5 років:-)
airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем. Если Юлю не выберем - то все в тумане.
airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем. Если Юлю не выберем - то все в тумане.
Вы не первый раз возлагаете надежду на брехуху Юлю. Она теперь с регионалами.