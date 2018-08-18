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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27152716271727182719>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:20

  airmax78 написав:СБПЦ: https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... re-prodana


Макс, что-бы ты осознал глубину пздц задай себе вопрос. Почему эта инфа от СБУ появилась только после побега Продана ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:22

  Жека79 написав:Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12.


Нынешние правители явно такой закон не примут, самим себя посадить - то фантастика.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/bWkbmCPbS3Q
... от теж хотів це запитати, що показано в ролику...
- може все ж таки краще БЕЗ гофри?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 08:09

майже "юний" електрик ч. 1)))

  _Mykola_ написав:
  Долярчик написав:... а чи буде правильно:
- 1,5 квадрата пустити на світло...
- 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки...
- 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....
:?:

1,5 на освещение- правильно
2,5 - на розетки - правильно
3,5 -нет такого номинала, есть 4 квадрата номинал,
стиралке вполне хватит 2,5 квадрата (потребление не более 2 - 2,5кВт, бойлер тоже в этих же пределах.
Но естественно если они не будут вместе висеть на одной линии, хотя одна линия 2,5 тоже вытянет, но будет немного почти в номинал по нагрузке 5 Квт это 22 ампера, если мощности будут суммарно скажем 4кВт (18 ампер), то вполне может жить и на одной линии.

И, учтите, автоматы на 1,5 квадрата должны быть на 16А,
на 2,5 - на 20А, 25А - это уже максимум для 2,5 квадрата.

И, под электрическую плиту лучше провести 4 квадрата отдельную линию, только посмотрите как будет подключаться плита, и сколько фаз у Вас входит в квартиру, одна (220В) или три (380В)
С линии на 4 квадрата НЕ ДЕЛАЙТЕ ответвлений на обычные розетки!
Иначе автомат который ВЫ поставите на эту линию, это 32 или 40А, НЕ ЗАЩИТИТ от перегрузки ответвления в 2,5 квадрата!!!

И, совет, ставьте сразу реле напряжения и узо :roll:
Провод ВВГнг-LS или Одескабель (только внимательно, есть уже "неправильная одесса"), или запорожский завод.
В штукатурку ничего другого не укладывайте кроме ВВГнг-LS!

... Я подякував! (хоч вже перед Вашою відповіддю, все це підглянув на ютубі :wink: )
- а ще таке:
- якщо взяти не "трійний" дріт(як Ви пишете), а двойний! - а "заземлення" пустити окремічний "одинарний" дешевий багатожильний дріт? (Я, начебто, десь таке бачив....) - хіба такого буде недостатньо?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 08:18

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.


я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.

Чому ахінею? Вона чітко розуміє що піплу подобається. Те і каже.
Зараз на ютубі крутиться реклама: вартість українського газу - 90 дол. Уряд порошенка встановив 300 дол. Я знижу в 2 рази.
Отримаємо 150:-) де замилила 60?

Про те що вартість для населення встановлюється урядом який призначає вру, юля в рекламі не каже. І про те що вибори до вру не весною, теж чомусь забула:-).

Стає президентом і не виконує обіцянок адже уряд не її... І у неї поважна причина невиконання обіцянки. За що її притягувати? :mrgreen:


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У політиків політична відповідальність:-) не вибирай більше. Чекай 5 років:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 08:52

  airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.

:mrgreen:
Вы не первый раз возлагаете надежду на брехуху Юлю.
Она теперь с регионалами.
https://forpost.media/novosti/vo-vremja-vizita-v-zaporozhe-timoshenko-nazvala-byvshih-kolleg-provokatorami-video.html
l66
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:01

  l66 написав:
  airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.

:mrgreen:
Вы не первый раз возлагаете надежду на брехуху Юлю.
Она теперь с регионалами.

Не воспринимайте всерьез ночной стеб Макса
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:17

Немного про недвижимость Китая. Выводов не пишу, иначе закидают ))))

https://www.bloomberg.com/news/articles ... x3Q6KMoj4c
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 15 лис, 2018 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:21

  zzzzzz написав:Немного про недвижимость Китая. Выводов не пишу, иначе закидают ))))
https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income

А где ссылка-то?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:26

antey1969
Отредактировал
Живите своим умом!
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