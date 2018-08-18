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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 09:28
zzzzzz написав:antey1969
Отредактировал
ок, спасибо
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antey1969
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:30
Долярчик написав:
... Я подякував! (хоч вже перед Вашою відповіддю, все це підглянув на ютубі
)
- а ще таке:
- якщо взяти не "трійний" дріт(як Ви пишете), а двойний! - а "заземлення" пустити окремічний "одинарний" дешевий багатожильний дріт? (Я, начебто, десь таке бачив....) - хіба такого буде недостатньо?
Так нельзя делать, потому что как раз заземление есть очень важной составляющей Вашей безопасности, плюс заземляющий проводник должен иметь надежные соединения, и исключать возможности его обрыва.
Если Вы протянете его отдельно, то во-первых придется его тянуть все-равно везде + отдельный проводник имеет больше шансов быть поврежденным.
Ну и еще немаловажный момент, то что многожильные провода по характеристикам от производителей имеют срок службы 7 лет, а моножильный 30, т.е. заземление многожильным служить будет в разы меньше чем основной питающий провод.
В идеале, заземляющий проводник не должен иметь промежуточных соединений.
Хорошим вариантом является использование пресс-соединений гильзами ГМЛ (только обязательно использовать пресс-клещи, а не плоскогубцы и плотно забивать гильзу перед опресовкой),
плюс - надежность, минус-неразборность соединения.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 15 лис, 2018 09:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:45
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:54
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:Так и в Киеве большинство людей работает в сфере обслуживания. Те же кассиры в Ашане в Киеве сейчас получают 6500 чистыми, почти та же зарплата, что и в других городах! Разницы уже почти нет.
Сфера обслуживания это далеко не только кассиры, их не то что не большая часть, их даже не 10%
Ну, есть
еще продавцы, раскладчики товара, обвальщики мяса, курьеры, грузчики, комплектовщики, клинеры и т.д.
Здесь надо бы употребить вместо слова "есть" слово "я видел"
. К примеру, я вижу в Киеве вокруг себя другой контингент - рабочие, инженеры, технологи, сэйлы, бухи, финансисты, экономисты, дизайнеры, тысячи людей. Из сферы обслуживания тоже вижу уборщиц, поваров и т.п., но их совсем мало.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:01
Mazay256
Услуги сферы обслуживания
-Жилищно-коммунальные услуги
-Строительные услуги
-Электроснабжение
-Газоснабжение
-Теплоснабжение
-Водоснабжение и канализация
-Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
-Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
-Торговые услуги
-Услуги общественного питания
-Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:03
zzzzzz написав:Mazay256
Услуги сферы обслуживания
Жилищно-коммунальные услуги
Строительные услугиЭлектроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение и канализация
Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
Торговые услуги
Услуги общественного питания
Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.
В Киеве фейслесса нет этих специальностей. В этом Киеве сплошь и рядом успешные программисты, дизайнеры, ламповые кежуал баристы , и водители уберблэк. Все остальные - не киевляне
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PrimusInterPares
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:06
PrimusInterPares
Вы перекручиваете его слова.Он говорил что кассиров в сфере услуг меньше 10%
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:10
PrimusInterPares написав: zzzzzz написав:Mazay256
Услуги сферы обслуживания
Жилищно-коммунальные услуги
Строительные услугиЭлектроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение и канализация
Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
Торговые услуги
Услуги общественного питания
Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.
В Киеве фейслесса нет этих специальностей. В этом Киеве сплошь и рядом успешные программисты, дизайнеры, ламповые кежуал баристы , и водители уберблэк. Все остальные - не киевляне
Типичная манипуляция и ложь.
Вот текст.
Faceless написав:
Принципиальное отличие в том, что не вся сфера обслуживания настолько низкооплачиваемая, как кассиры и продавцы в супермаркетах. И продавцы с кассирами, хоть и сами, конечно, являются клиентами других кассиров и продавцов, никак не могут быть большей частью населения. Не может в реальном мире одновременно большинство быть и продавцами и покупателями в магазинах, продавцы не оббегают косяками все магазины. А сама сфера обслуживания огромна, и продавцы это лишь небольшая её часть.
В банках чтоб вы знали далеко не одни кассиры.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:10
zzzzzz написав:
PrimusInterPares
Вы перекручиваете его слова.Он говорил что кассиров в сфере услуг меньше 10%
Киев Фейслесса - это не его слова. Это абстрактное понятие Киева успешных людей™, того Киева где каждый может добиться всего, просто если не будет скиглить а усердно работать . Если бы Вы были подольше на ветке - Вы бы знали
Мои слова это коментарий на вашу фразу и фразу Мазая:
"Здесь надо бы употребить вместо слова "есть" слово "я видел"
. К примеру, я вижу в Киеве вокруг себя другой контингент - рабочие, инженеры, технологи, сэйлы, бухи, финансисты, экономисты, дизайнеры, тысячи людей. Из сферы обслуживания тоже вижу уборщиц, поваров и т.п., но их совсем мало."
-
PrimusInterPares
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:11
Первый написав: PrimusInterPares написав: zzzzzz написав:Mazay256
Услуги сферы обслуживания
Жилищно-коммунальные услуги
Строительные услугиЭлектроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение и канализация
Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
Торговые услуги
Услуги общественного питания
Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.
В Киеве фейслесса нет этих специальностей. В этом Киеве сплошь и рядом успешные программисты, дизайнеры, ламповые кежуал баристы , и водители уберблэк. Все остальные - не киевляне
Типичная манипуляция и ложь.
Вот текст.
Faceless написав:
Принципиальное отличие в том, что не вся сфера обслуживания настолько низкооплачиваемая, как кассиры и продавцы в супермаркетах. И продавцы с кассирами, хоть и сами, конечно, являются клиентами других кассиров и продавцов, никак не могут быть большей частью населения. Не может в реальном мире одновременно большинство быть и продавцами и покупателями в магазинах, продавцы не оббегают косяками все магазины. А сама сфера обслуживания огромна, и продавцы это лишь небольшая её часть.
В банках чтоб вы знали далеко не одни кассиры.
Сегодня какой оператор на данной учётке?
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PrimusInterPares
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