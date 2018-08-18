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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2716271727182719>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:28

  zzzzzz написав:antey1969
Отредактировал

ок, спасибо
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:30

  Долярчик написав:... Я подякував! (хоч вже перед Вашою відповіддю, все це підглянув на ютубі :wink: )
- а ще таке:
- якщо взяти не "трійний" дріт(як Ви пишете), а двойний! - а "заземлення" пустити окремічний "одинарний" дешевий багатожильний дріт? (Я, начебто, десь таке бачив....) - хіба такого буде недостатньо?

Так нельзя делать, потому что как раз заземление есть очень важной составляющей Вашей безопасности, плюс заземляющий проводник должен иметь надежные соединения, и исключать возможности его обрыва.

Если Вы протянете его отдельно, то во-первых придется его тянуть все-равно везде + отдельный проводник имеет больше шансов быть поврежденным.

Ну и еще немаловажный момент, то что многожильные провода по характеристикам от производителей имеют срок службы 7 лет, а моножильный 30, т.е. заземление многожильным служить будет в разы меньше чем основной питающий провод.

В идеале, заземляющий проводник не должен иметь промежуточных соединений.

Хорошим вариантом является использование пресс-соединений гильзами ГМЛ (только обязательно использовать пресс-клещи, а не плоскогубцы и плотно забивать гильзу перед опресовкой),
плюс - надежность, минус-неразборность соединения. :)
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 15 лис, 2018 09:48, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:45

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodatsya-kmnata-IDuwLqM.html
бомбер каже, що було 10Куе+, стало 8куе7
https://ua.m2bomber.com/obj/305861555/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaetsa-kimnata

надабрать?
чи почекати ріста?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:54

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Так и в Киеве большинство людей работает в сфере обслуживания. Те же кассиры в Ашане в Киеве сейчас получают 6500 чистыми, почти та же зарплата, что и в других городах! Разницы уже почти нет.
Сфера обслуживания это далеко не только кассиры, их не то что не большая часть, их даже не 10%

Ну, есть еще продавцы, раскладчики товара, обвальщики мяса, курьеры, грузчики, комплектовщики, клинеры и т.д.


Здесь надо бы употребить вместо слова "есть" слово "я видел" :). К примеру, я вижу в Киеве вокруг себя другой контингент - рабочие, инженеры, технологи, сэйлы, бухи, финансисты, экономисты, дизайнеры, тысячи людей. Из сферы обслуживания тоже вижу уборщиц, поваров и т.п., но их совсем мало.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:01

Mazay256
Услуги сферы обслуживания
-Жилищно-коммунальные услуги
-Строительные услуги
-Электроснабжение
-Газоснабжение
-Теплоснабжение
-Водоснабжение и канализация
-Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
-Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
-Торговые услуги
-Услуги общественного питания
-Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:03

  zzzzzz написав:Mazay256
Услуги сферы обслуживания
Жилищно-коммунальные услуги
Строительные услуги
Электроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение и канализация
Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
Торговые услуги
Услуги общественного питания
Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.

В Киеве фейслесса нет этих специальностей. В этом Киеве сплошь и рядом успешные программисты, дизайнеры, ламповые кежуал баристы , и водители уберблэк. Все остальные - не киевляне
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:06

PrimusInterPares
Вы перекручиваете его слова.Он говорил что кассиров в сфере услуг меньше 10%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:10

  PrimusInterPares написав:
  zzzzzz написав:Mazay256
Услуги сферы обслуживания
Жилищно-коммунальные услуги
Строительные услуги
Электроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение и канализация
Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
Торговые услуги
Услуги общественного питания
Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.

В Киеве фейслесса нет этих специальностей. В этом Киеве сплошь и рядом успешные программисты, дизайнеры, ламповые кежуал баристы , и водители уберблэк. Все остальные - не киевляне


Типичная манипуляция и ложь.
Вот текст.
  Faceless написав:
Принципиальное отличие в том, что не вся сфера обслуживания настолько низкооплачиваемая, как кассиры и продавцы в супермаркетах. И продавцы с кассирами, хоть и сами, конечно, являются клиентами других кассиров и продавцов, никак не могут быть большей частью населения. Не может в реальном мире одновременно большинство быть и продавцами и покупателями в магазинах, продавцы не оббегают косяками все магазины. А сама сфера обслуживания огромна, и продавцы это лишь небольшая её часть.
В банках чтоб вы знали далеко не одни кассиры.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:PrimusInterPares
Вы перекручиваете его слова.Он говорил что кассиров в сфере услуг меньше 10%

Киев Фейслесса - это не его слова. Это абстрактное понятие Киева успешных людей™, того Киева где каждый может добиться всего, просто если не будет скиглить а усердно работать . Если бы Вы были подольше на ветке - Вы бы знали
Мои слова это коментарий на вашу фразу и фразу Мазая:
"Здесь надо бы употребить вместо слова "есть" слово "я видел" :). К примеру, я вижу в Киеве вокруг себя другой контингент - рабочие, инженеры, технологи, сэйлы, бухи, финансисты, экономисты, дизайнеры, тысячи людей. Из сферы обслуживания тоже вижу уборщиц, поваров и т.п., но их совсем мало."
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 239
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Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:11

  Первый написав:
  PrimusInterPares написав:
  zzzzzz написав:Mazay256
Услуги сферы обслуживания
Жилищно-коммунальные услуги
Строительные услуги
Электроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение и канализация
Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
Торговые услуги
Услуги общественного питания
Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.

В Киеве фейслесса нет этих специальностей. В этом Киеве сплошь и рядом успешные программисты, дизайнеры, ламповые кежуал баристы , и водители уберблэк. Все остальные - не киевляне


Типичная манипуляция и ложь.
Вот текст.
  Faceless написав:
Принципиальное отличие в том, что не вся сфера обслуживания настолько низкооплачиваемая, как кассиры и продавцы в супермаркетах. И продавцы с кассирами, хоть и сами, конечно, являются клиентами других кассиров и продавцов, никак не могут быть большей частью населения. Не может в реальном мире одновременно большинство быть и продавцами и покупателями в магазинах, продавцы не оббегают косяками все магазины. А сама сфера обслуживания огромна, и продавцы это лишь небольшая её часть.
В банках чтоб вы знали далеко не одни кассиры.

Сегодня какой оператор на данной учётке?
PrimusInterPares
 
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