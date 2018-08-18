Додано: Чет 15 лис, 2018 10:10

zzzzzz написав: PrimusInterPares

Вы перекручиваете его слова.Он говорил что кассиров в сфере услуг меньше 10% PrimusInterParesВы перекручиваете его слова.Он говорил что кассиров в сфере услуг меньше 10%

Киев Фейслесса - это не его слова. Это абстрактное понятие Киева успешных людей™, того Киева где каждый может добиться всего, просто если не будет скиглить а усердно работать . Если бы Вы были подольше на ветке - Вы бы зналиМои слова это коментарий на вашу фразу и фразу Мазая:"Здесь надо бы употребить вместо слова "есть" слово "я видел". К примеру, я вижу в Киеве вокруг себя другой контингент - рабочие, инженеры, технологи, сэйлы, бухи, финансисты, экономисты, дизайнеры, тысячи людей. Из сферы обслуживания тоже вижу уборщиц, поваров и т.п., но их совсем мало."