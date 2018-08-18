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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27172718271927202721>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:16

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.


я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.

Блин, эир бы смайлики ставил, а то кто то не поймёт сарказм. Что то подозреваю, что большая вероятность увидеть бабу президента.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:17

  l66 написав:
  Первый написав:Всьо. Поїду обнімати цементний завод, а то прийдеться обнімати не київський філіал, а здолбунівські цеха.

Как думаете, нынешние цены на недвижимость застынут на длительное время или скоро опять будут дешеветь либо дорожать?


Первый, вам вопрос задавали, я понимаю что мне вы не ответите, может дадите ответ I66?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/
ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:30

  zzzzzz написав:
  l66 написав:
  Первый написав:Всьо. Поїду обнімати цементний завод, а то прийдеться обнімати не київський філіал, а здолбунівські цеха.

Как думаете, нынешние цены на недвижимость застынут на длительное время или скоро опять будут дешеветь либо дорожать?


Первый, вам вопрос задавали, я понимаю что мне вы не ответите, может дадите ответ I66?

Зачем смотреть далеко в будущее, он работает ситуативно
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:32

  hume написав:
  zzzzzz написав:
  l66 написав:Как думаете, нынешние цены на недвижимость застынут на длительное время или скоро опять будут дешеветь либо дорожать?


Первый, вам вопрос задавали, я понимаю что мне вы не ответите, может дадите ответ I66?

Зачем смотреть далеко в будущее, он работает ситуативно

Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха :D (с)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:42

  necovi4 написав:Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/
ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))



А что там за недострой через дорогу ? ( Багговутовская 34-42 )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:43

  zzzzzz написав:Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха :D (с)

Начальник транспортного цеха Гиперлуп строит, занят-с
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:45

  hume написав:Зачем смотреть далеко в будущее, он работает ситуативно

:mrgreen:

Зи. Не підсвічуйте великого, найрозумнішого, найвелмчнішоопупенноуспішного форумчанина, хоча б там де мене згадує.
Дякую.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  necovi4 написав:ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/
ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ?

Под сдачу, как я понимаю. До метро-два дня лесом, на гору. На авто, скорее всего "то еще удовольствие"...и такой дом, как я понимаю, не эконом класс, сдавать надо будет "за дорого" и конкурентов таких в том краю будет много
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:12

  zzzzzz написав:
  necovi4 написав:Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/
ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))



А что там за недострой через дорогу ? ( Багговутовская 34-42 )

Так это, вроде, они и будут этот недострой Элита-Центр достраивать. Архитектура - привет из 00-х.
airmax78
 
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