Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем. Если Юлю не выберем - то все в тумане.
я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.
Блин, эир бы смайлики ставил, а то кто то не поймёт сарказм. Что то подозреваю, что большая вероятность увидеть бабу президента.
Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/ ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))
necovi4 написав:Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/ ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))
А что там за недострой через дорогу ? ( Багговутовская 34-42 )
necovi4 написав:ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/ ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ?
Под сдачу, как я понимаю. До метро-два дня лесом, на гору. На авто, скорее всего "то еще удовольствие"...и такой дом, как я понимаю, не эконом класс, сдавать надо будет "за дорого" и конкурентов таких в том краю будет много
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
necovi4 написав:Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/ ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))
А что там за недострой через дорогу ? ( Багговутовская 34-42 )
Так это, вроде, они и будут этот недострой Элита-Центр достраивать. Архитектура - привет из 00-х.