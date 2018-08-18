Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/ ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))
Берите. В конце 2023 года Эйрмаксу сдадите. Это его любимая локация.
zzzzzz написав:Mazay256 Услуги сферы обслуживания -Жилищно-коммунальные услуги -Строительные услуги -Электроснабжение -Газоснабжение -Теплоснабжение -Водоснабжение и канализация -Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта -Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники -Торговые услуги -Услуги общественного питания -Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.) Страхование и т.д.
В исходном сообщении ключевое слово "я вижу". Кто-то видит Киев, как МАФы с ТРЦ, я же по работе вижу тысячи производственников. Это тоже Киев.
Но вообще, это хорошая тенденция: достроены или достраиваются многие недострои, простоявшие 10 и более лет без движения. Из знаковых осталось достроить только башни на Троещине, дом во дворах возле офиса Таряна, Фундуклевский (но это уже Эгоист-Икарус должен напрячься) и бизнес-центр завода Артем.
Не, наверное я ошибся. Элита - это соседний участок. А тут, сцуки, вырубят кучу деревьев ради своего очередного одоробла. Одно ясно: Багговутовская перестает быть тихой улочкой: Кирилловский Гай, ЖК Багговутовский, КГС, Интергал и на параллельной улице ХХ. И, уверен, это не конец.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 15 лис, 2018 11:25, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Mazay256 Услуги сферы обслуживания Жилищно-коммунальные услуги Строительные услуги Электроснабжение Газоснабжение Теплоснабжение Водоснабжение и канализация Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники Торговые услуги Услуги общественного питания Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.) Страхование и т.д.
В Киеве фейслесса нет этих специальностей. В этом Киеве сплошь и рядом успешные программисты, дизайнеры, ламповые кежуал баристы , и водители уберблэк. Все остальные - не киевляне
А вы я вижу читать не умеете, а додумывать за собеседника очень даже? К чему вообще этот вброс?
airmax78 написав:Не, наверное я ошибся. Элита - это соседний участок. А тут, сцуки, вырубят кучу деревьев ради своего очередного одоробла. Одно ясно: Багговутовская перестает быть тихой улочкой: Кирилловский Гай, ЖК Багговутовский, КГС, Интергал и на параллельной улице ХХ. И, уверен, это не конец.
Бедный Амат. Думал, что поселился в тихом, спокойном районе.