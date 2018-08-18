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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2718271927202721>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:15

  necovi4 написав:Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/
ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))

Берите. В конце 2023 года Эйрмаксу сдадите. Это его любимая локация.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:16

  zzzzzz написав:Mazay256
Услуги сферы обслуживания
-Жилищно-коммунальные услуги
-Строительные услуги
-Электроснабжение
-Газоснабжение
-Теплоснабжение
-Водоснабжение и канализация
-Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
-Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
-Торговые услуги
-Услуги общественного питания
-Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.


В исходном сообщении ключевое слово "я вижу". Кто-то видит Киев, как МАФы с ТРЦ, я же по работе вижу тысячи производственников. Это тоже Киев.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но вообще, это хорошая тенденция: достроены или достраиваются многие недострои, простоявшие 10 и более лет без движения. Из знаковых осталось достроить только башни на Троещине, дом во дворах возле офиса Таряна, Фундуклевский (но это уже Эгоист-Икарус должен напрячься) и бизнес-центр завода Артем.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не, наверное я ошибся. Элита - это соседний участок. А тут, сцуки, вырубят кучу деревьев ради своего очередного одоробла. Одно ясно: Багговутовская перестает быть тихой улочкой: Кирилловский Гай, ЖК Багговутовский, КГС, Интергал и на параллельной улице ХХ. И, уверен, это не конец.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 15 лис, 2018 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PrimusInterPares написав:
  zzzzzz написав:Mazay256
Услуги сферы обслуживания
Жилищно-коммунальные услуги
Строительные услуги
Электроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение и канализация
Транспортные услуги и услуги технического обслуживания транспорта
Услуги связи и телекоммуникации и услуги ремонта цифровой и бытовой техники
Торговые услуги
Услуги общественного питания
Бытовые услуги (пошивочные услуги, парикмахерские услуги, уборка и т.д.)
Страхование и т.д.

В Киеве фейслесса нет этих специальностей. В этом Киеве сплошь и рядом успешные программисты, дизайнеры, ламповые кежуал баристы , и водители уберблэк. Все остальные - не киевляне
А вы я вижу читать не умеете, а додумывать за собеседника очень даже?
К чему вообще этот вброс?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:26

  airmax78 написав:Не, наверное я ошибся. Элита - это соседний участок. А тут, сцуки, вырубят кучу деревьев ради своего очередного одоробла. Одно ясно: Багговутовская перестает быть тихой улочкой: Кирилловский Гай, ЖК Багговутовский, КГС, Интергал и на параллельной улице ХХ. И, уверен, это не конец.

Бедный Амат. Думал, что поселился в тихом, спокойном районе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Думал, что поселился в тихом, спокойном районе.


Такими темпами, в Киеве скоро будет тихо только под землёй.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:40

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Думал, что поселился в тихом, спокойном районе.


Такими темпами, в Киеве скоро будет тихо только под землёй.

Киевские квадраты под землей еще и подороже будут
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:43

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Думал, что поселился в тихом, спокойном районе.


Такими темпами, в Киеве скоро будет тихо только под землёй.

:mrgreen:
Там метро, трубы канализации и теплотрасс. Хорошее место для жизни)

Земли уже почти нигде в Киеве не осталось.
Заменяют ее на бетонных монстров. Насыпают 20см почвы поверх утрамбованного мусора, бетона или стилобата и засевают травой для видимости зелени 8)
l66
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Какой сайт самый наполненный по вторичке ? ОЛХ ?
Живите своим умом!
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