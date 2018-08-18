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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2718271927202721

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1184
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
38
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1184
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада запускает завтра еще один дом. Что хорошо - по честному не указывают дату заселения и ввода. Давно бы так. Не было бы этих дурацких воплей от так называемых инвесторов :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:46

  vano80 написав:Аркада запускает завтра еще один дом. Что хорошо - по честному не указывают дату заселения и ввода. Давно бы так. Не было бы этих дурацких воплей от так называемых инвесторов :mrgreen:

Такую практику можно только приветствовать.
airmax78
 
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