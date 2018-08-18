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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:44
Аркада запускает завтра еще один дом. Что хорошо - по честному не указывают дату заселения и ввода. Давно бы так. Не было бы этих дурацких воплей от так называемых инвесторов
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vano80
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:46
vano80 написав:
Аркада запускает завтра еще один дом. Что хорошо - по честному не указывают дату заселения и ввода. Давно бы так. Не было бы этих дурацких воплей от так называемых инвесторов
Такую практику можно только приветствовать.
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airmax78
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