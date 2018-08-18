Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А я правильно понимаю, что в Заречном на весь этот город на 1,5 млн. жильцов запланировано только 480 машиномест? И не запланировано ни детсадов ни школ? И после этого панорамные окна - это бесчеловечное издевательство над инвесторами?
airmax78 написав:А я правильно понимаю, что в Заречном на весь этот город на 1,5 млн. жильцов запланировано только 480 машиномест? И не запланировано ни детсадов ни школ? И после этого панорамные окна - это бесчеловечное издевательство над инвесторами?
airmax78 написав:А я правильно понимаю, что в Заречном на весь этот город на 1,5 млн. жильцов запланировано только 480 машиномест? И не запланировано ни детсадов ни школ? И после этого панорамные окна - это бесчеловечное издевательство над инвесторами?
l66 написав: Земли уже почти нигде в Киеве не осталось. Заменяют ее на бетонных монстров. Насыпают 20см почвы поверх утрамбованного мусора, бетона или стилобата и засевают травой для видимости зелени
вы, мягко говоря, очень ошибаетесь - незастроенной земли в киеве овердофига , причем и в прицентралье и в самом центре именно поэтому снос хрущей и программы реновации мало возбуждают на сегодня застройщиков - незастроенных промзон и пустырей в киеве полно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.