Додано: Чет 15 лис, 2018 13:01

l66 написав:

Земли уже почти нигде в Киеве не осталось.

Заменяют ее на бетонных монстров. Насыпают 20см почвы поверх утрамбованного мусора, бетона или стилобата и засевают травой для видимости зелени



вы, мягко говоря, очень ошибаетесь - незастроенной земли в киеве овердофига , причем и в прицентралье и в самом центре

вы, мягко говоря, очень ошибаетесь - незастроенной земли в киеве овердофига , причем и в прицентралье и в самом центре

именно поэтому снос хрущей и программы реновации мало возбуждают на сегодня застройщиков - незастроенных промзон и пустырей в киеве полно

