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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2719272027212722>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада запускает завтра еще один дом. Что хорошо - по честному не указывают дату заселения и ввода. Давно бы так. Не было бы этих дурацких воплей от так называемых инвесторов :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:46

  vano80 написав:Аркада запускает завтра еще один дом. Что хорошо - по честному не указывают дату заселения и ввода. Давно бы так. Не было бы этих дурацких воплей от так называемых инвесторов :mrgreen:

Такую практику можно только приветствовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А я правильно понимаю, что в Заречном на весь этот город на 1,5 млн. жильцов запланировано только 480 машиномест? И не запланировано ни детсадов ни школ?
И после этого панорамные окна - это бесчеловечное издевательство над инвесторами?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А вы я вижу читать не умеете, а додумывать за собеседника очень даже?
К чему вообще этот вброс?

?) Я за Вас не додумывал. Киев Фейслесса было нарицательным именем, устоявшимся фразеологизмом, метафорой - называйте как хотите. Если Вас это задевает то я прекращу его использовать
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:04

  zzzzzz написав:Какой сайт самый наполненный по вторичке ? ОЛХ ?

М2bomber, ЛУН.
Только ставьте v на актуальные
l66
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:05

  airmax78 написав:А я правильно понимаю, что в Заречном на весь этот город на 1,5 млн. жильцов запланировано только 480 машиномест? И не запланировано ни детсадов ни школ?
И после этого панорамные окна - это бесчеловечное издевательство над инвесторами?


Запланирован ДС.
Смотри генплан, здание номер 5
http://www.zarichna.com/#!ua/about/1902/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:18

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:А я правильно понимаю, что в Заречном на весь этот город на 1,5 млн. жильцов запланировано только 480 машиномест? И не запланировано ни детсадов ни школ?
И после этого панорамные окна - это бесчеловечное издевательство над инвесторами?


Запланирован ДС.
Смотри генплан, здание номер 5
http://www.zarichna.com/#!ua/about/1902/

Пристроечка к свечке. Интересно, на сколько он мест. А школа и машиноместа? Кстати, интересно почитать комменты "год спустя": https://gdevkievezhithorosho.com/2017/0 ... %8B%D0%B9/
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 15 лис, 2018 12:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:20

  PrimusInterPares написав: того Киева где каждый может добиться всего, просто если не будет скиглить а усердно работать .


а это разве не так?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самый свежий обзор на Гдевкиевежитьхорошо: https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... B8-%D1%81/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
Земли уже почти нигде в Киеве не осталось.
Заменяют ее на бетонных монстров. Насыпают 20см почвы поверх утрамбованного мусора, бетона или стилобата и засевают травой для видимости зелени 8)


вы, мягко говоря, очень ошибаетесь - незастроенной земли в киеве овердофига , причем и в прицентралье и в самом центре
именно поэтому снос хрущей и программы реновации мало возбуждают на сегодня застройщиков - незастроенных промзон и пустырей в киеве полно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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