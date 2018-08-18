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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10
Европейка, видео и панорамы
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Без Захара уже долго никто не употреблял этот его термин, не всегда можно понять, что имеете ввиду. Хоть в кавычках уже пишите
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
именно поэтому Кинг так любит фоткать Киев сверху: ищет участки, где можно новый дом построить...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:38
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