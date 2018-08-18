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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2719272027212722

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10

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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PrimusInterPares написав:
  Faceless написав:А вы я вижу читать не умеете, а додумывать за собеседника очень даже?
К чему вообще этот вброс?

?) Я за Вас не додумывал. Киев Фейслесса было нарицательным именем, устоявшимся фразеологизмом, метафорой - называйте как хотите. Если Вас это задевает то я прекращу его использовать
Без Захара уже долго никто не употреблял этот его термин, не всегда можно понять, что имеете ввиду. Хоть в кавычках уже пишите
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:незастроенной земли в киеве овердофига , причем и в прицентралье и в самом центре
именно поэтому...

именно поэтому Кинг так любит фоткать Киев сверху: ищет участки, где можно новый дом построить...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:38

  Serg-ik написав:именно поэтому Кинг так любит фоткать Киев сверху: ищет участки, где можно новый дом построить...

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