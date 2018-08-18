Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10
baraka
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:15
PrimusInterPares написав: Faceless написав:
А вы я вижу читать не умеете, а додумывать за собеседника очень даже?
К чему вообще этот вброс?
?) Я за Вас не додумывал. Киев Фейслесса было нарицательным именем, устоявшимся фразеологизмом, метафорой - называйте как хотите. Если Вас это задевает то я прекращу его использовать
Без Захара уже долго никто не употреблял этот его термин, не всегда можно понять, что имеете ввиду. Хоть в кавычках уже пишите
Faceless
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:35
kingkongovets написав:
незастроенной земли в киеве овердофига , причем и в прицентралье и в самом центре
именно поэтому...
именно поэтому Кинг так любит фоткать Киев сверху: ищет участки, где можно новый дом построить...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:44
Новый закон против которого бл.яхари
http://www.autosite.ua/novosti_na-skolk ... 53810.html
Хорошее объяснение в цифрах. Этот закон выгодный для автосалонов.
На Toyota Camry с мотором 2494 см3, акциз сегодня 0,276х2494=688,34 евро. По новой формуле: 50х2,494=124,7 евро. Разница -563,64 евро. Заметная экономия.
На Mercedes-Benz E-Class с мотором 2996 см3, акциз сегодня – 0,276х2996=826,896 евро. По новому закону: 50х2,996=149,8 евро. Разница -677,096 евро. Весьма неплохо! Замечаете тенденцию? Чем больше объем мотора – тем больше будет экономия по новому закону. Но дальше – еще интереснее (и больше). По сегодняшним ставкам, в стоимости Mercedes-Benz S-Class с мотором объемом 3982 см3 будет акциз 2,209х3982=8796 евро. По новой формуле: 100х3,982=392,2 евро. Разница -8403,8 евро. Очень даже неплохо! На BMW 750i xDrive с мотором 4395 см3 акциз сегодня – 2,209х4395=9708,555 евро. По Формуле: 100х4,395=439,5 евро. Разница -9269,055 евро. Это уже щедро! На Land Cruiser 200 с мотором объемом 4608 см3 акциз сегодня – 2,209х4608=10179,072 евро. По Формуле он будет: 100х4,608=460,8 евро. Разница - 9718,272 евро. И, наконец, Mercedes-Benz G-Class, с мотором объемом 5461 см3. Сегодня, акциз на него – 2,209х5461=12063,349 евро. По Формуле: 100х5,461=546,1 евро. Разница -11517,249 евро.
Живите своим умом!
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