На Toyota Camry с мотором 2494 см3, акциз сегодня 0,276х2494=688,34 евро. По новой формуле: 50х2,494=124,7 евро. Разница -563,64 евро. Заметная экономия.



На Mercedes-Benz E-Class с мотором 2996 см3, акциз сегодня – 0,276х2996=826,896 евро. По новому закону: 50х2,996=149,8 евро. Разница -677,096 евро. Весьма неплохо!



Замечаете тенденцию? Чем больше объем мотора – тем больше будет экономия по новому закону. Но дальше – еще интереснее (и больше).



По сегодняшним ставкам, в стоимости Mercedes-Benz S-Class с мотором объемом 3982 см3 будет акциз 2,209х3982=8796 евро. По новой формуле: 100х3,982=392,2 евро. Разница -8403,8 евро. Очень даже неплохо!



На BMW 750i xDrive с мотором 4395 см3 акциз сегодня – 2,209х4395=9708,555 евро. По Формуле: 100х4,395=439,5 евро. Разница -9269,055 евро. Это уже щедро!



На Land Cruiser 200 с мотором объемом 4608 см3 акциз сегодня – 2,209х4608=10179,072 евро. По Формуле он будет: 100х4,608=460,8 евро. Разница - 9718,272 евро.



И, наконец, Mercedes-Benz G-Class, с мотором объемом 5461 см3. Сегодня, акциз на него – 2,209х5461=12063,349 евро. По Формуле: 100х5,461=546,1 евро. Разница -11517,249 евро.