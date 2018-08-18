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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2720272127222723>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10

Европейка, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... borsagovke
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PrimusInterPares написав:
  Faceless написав:А вы я вижу читать не умеете, а додумывать за собеседника очень даже?
К чему вообще этот вброс?

?) Я за Вас не додумывал. Киев Фейслесса было нарицательным именем, устоявшимся фразеологизмом, метафорой - называйте как хотите. Если Вас это задевает то я прекращу его использовать
Без Захара уже долго никто не употреблял этот его термин, не всегда можно понять, что имеете ввиду. Хоть в кавычках уже пишите
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:незастроенной земли в киеве овердофига , причем и в прицентралье и в самом центре
именно поэтому...

именно поэтому Кинг так любит фоткать Киев сверху: ищет участки, где можно новый дом построить...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:38

  Serg-ik написав:именно поэтому Кинг так любит фоткать Киев сверху: ищет участки, где можно новый дом построить...

:mrgreen:
l66
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:44

Новый закон против которого бл.яхари
http://www.autosite.ua/novosti_na-skolk ... 53810.html

Хорошее объяснение в цифрах. Этот закон выгодный для автосалонов.

На Toyota Camry с мотором 2494 см3, акциз сегодня 0,276х2494=688,34 евро. По новой формуле: 50х2,494=124,7 евро. Разница -563,64 евро. Заметная экономия.

На Mercedes-Benz E-Class с мотором 2996 см3, акциз сегодня – 0,276х2996=826,896 евро. По новому закону: 50х2,996=149,8 евро. Разница -677,096 евро. Весьма неплохо!

Замечаете тенденцию? Чем больше объем мотора – тем больше будет экономия по новому закону. Но дальше – еще интереснее (и больше).

По сегодняшним ставкам, в стоимости Mercedes-Benz S-Class с мотором объемом 3982 см3 будет акциз 2,209х3982=8796 евро. По новой формуле: 100х3,982=392,2 евро. Разница -8403,8 евро. Очень даже неплохо!

На BMW 750i xDrive с мотором 4395 см3 акциз сегодня – 2,209х4395=9708,555 евро. По Формуле: 100х4,395=439,5 евро. Разница -9269,055 евро. Это уже щедро!

На Land Cruiser 200 с мотором объемом 4608 см3 акциз сегодня – 2,209х4608=10179,072 евро. По Формуле он будет: 100х4,608=460,8 евро. Разница - 9718,272 евро.

И, наконец, Mercedes-Benz G-Class, с мотором объемом 5461 см3. Сегодня, акциз на него – 2,209х5461=12063,349 евро. По Формуле: 100х5,461=546,1 евро. Разница -11517,249 евро.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:49

  zzzzzz написав:Новый закон против которого бл.яхари
http://www.autosite.ua/novosti_na-skolk ... 53810.html

Хорошее объяснение в цифрах. Этот закон выгодный для автосалонов.

На Toyota Camry с мотором 2494 см3, акциз сегодня 0,276х2494=688,34 евро. По новой формуле: 50х2,494=124,7 евро. Разница -563,64 евро. Заметная экономия.

На Mercedes-Benz E-Class с мотором 2996 см3, акциз сегодня – 0,276х2996=826,896 евро. По новому закону: 50х2,996=149,8 евро. Разница -677,096 евро. Весьма неплохо!

Замечаете тенденцию? Чем больше объем мотора – тем больше будет экономия по новому закону. Но дальше – еще интереснее (и больше).

По сегодняшним ставкам, в стоимости Mercedes-Benz S-Class с мотором объемом 3982 см3 будет акциз 2,209х3982=8796 евро. По новой формуле: 100х3,982=392,2 евро. Разница -8403,8 евро. Очень даже неплохо!

На BMW 750i xDrive с мотором 4395 см3 акциз сегодня – 2,209х4395=9708,555 евро. По Формуле: 100х4,395=439,5 евро. Разница -9269,055 евро. Это уже щедро!

На Land Cruiser 200 с мотором объемом 4608 см3 акциз сегодня – 2,209х4608=10179,072 евро. По Формуле он будет: 100х4,608=460,8 евро. Разница - 9718,272 евро.

И, наконец, Mercedes-Benz G-Class, с мотором объемом 5461 см3. Сегодня, акциз на него – 2,209х5461=12063,349 евро. По Формуле: 100х5,461=546,1 евро. Разница -11517,249 евро.

750 БМВ ничего не спасёт. Те кто знает приколы мотора 4.4 уже успели взять по 3251 740ю с N54/55
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:02

Я в бмв не разбираюсь, мне япония больше импонирует
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:02

  zzzzzz написав:Какой сайт самый наполненный по вторичке ? ОЛХ ?

думаю, що м2бомбер
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Этот закон выгодный для автосалонов.

чем? Думаете Автосалон разбогатеет, положив разницу или её часть в карман? Ну разве что продавцы премиальных авто...На остальных авто-копеечная экономия. Изменение цены в процентах меньше, чем колебание курса доллара в течение года.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:14

  zzzzzz написав:Новый закон против которого бл.яхари
http://www.autosite.ua/novosti_na-skolk ... 53810.html

Хорошее объяснение в цифрах. Этот закон выгодный для автосалонов.

На Toyota Camry с мотором 2494 см3, акциз сегодня 0,276х2494=688,34 евро. По новой формуле: 50х2,494=124,7 евро. Разница -563,64 евро. Заметная экономия.

На Mercedes-Benz E-Class с мотором 2996 см3, акциз сегодня – 0,276х2996=826,896 евро. По новому закону: 50х2,996=149,8 евро. Разница -677,096 евро. Весьма неплохо!

Замечаете тенденцию? Чем больше объем мотора – тем больше будет экономия по новому закону. Но дальше – еще интереснее (и больше).

По сегодняшним ставкам, в стоимости Mercedes-Benz S-Class с мотором объемом 3982 см3 будет акциз 2,209х3982=8796 евро. По новой формуле: 100х3,982=392,2 евро. Разница -8403,8 евро. Очень даже неплохо!

На BMW 750i xDrive с мотором 4395 см3 акциз сегодня – 2,209х4395=9708,555 евро. По Формуле: 100х4,395=439,5 евро. Разница -9269,055 евро. Это уже щедро!

На Land Cruiser 200 с мотором объемом 4608 см3 акциз сегодня – 2,209х4608=10179,072 евро. По Формуле он будет: 100х4,608=460,8 евро. Разница - 9718,272 евро.

И, наконец, Mercedes-Benz G-Class, с мотором объемом 5461 см3. Сегодня, акциз на него – 2,209х5461=12063,349 евро. По Формуле: 100х5,461=546,1 евро. Разница -11517,249 евро.

А что не так? Депутатики под себя закон написали. Они же не ездят на малышах Citroen C1.
airmax78
 
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